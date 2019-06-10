Токаев избран президентом Казахстана в ходе выборов, отмеченных сотнями арестов

"Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу с 70% голосов в воскресенье, 9 июня, на досрочных президентских выборах в этой стране Центральной Азии, где день выборов был отмечен крупными протестными митингами и несколькими сотнями арестов", - пишет корреспондент

"Касым-Жомарт Токаев получил 70,13% голосов, согласно данным экзитпула института "Общественное мнение". Его ближайший соперник, Амирджан Коссанов, получил 15,39% голосов, что является самым высоким результатом, когда-либо достигнутым оппозиционером на президентских выборах в Казахстане. По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 77,4 процента. Победа 66-летнего профессионального дипломата Токаева почти не вызывала сомнений, поскольку его поддержал бывший президент Нурсултан Назарбаев, который безраздельно правил Казахстаном с момента обретения им независимости в 1991 году", - говорится в статье.

"Однако выборы были отмечены самыми многочисленными протестными митингами за последние три года по всей стране, протестующие призывали к бойкоту выборов, которые, по их мнению, были разыграны заранее, - указывает автор статьи. - Сотни протестующих были задержаны, это подтвердил первый замминистра внутренних дел Казахстана, сообщив, что "500 человек были доставлены в полицейские участки Нур-Султана и Алматы".

"Журналисты агентства Франс Пресс (AFP) видели, как полиция арестовывала и заводила в автозаки сотни людей в двух крупнейших городах Казахстана, Алматы и столице Астане. Один из корреспондентов AFP был задержан на короткое время, а затем отпущен, у другого журналиста было конфисковано его видеооборудование" - указывает газета.

"Позор! Позор! Позор!" или "Полиция на нашей стороне!" - выкрикивали некоторые протестующие в Алматы, пока полиция не разогнала митинг", - передает автор статьи.

"После отставки Нурсултана Назарбаева в Казахстане стали происходить невероятные социальные волнения, которые вызвали ужесточение властей. К протестам в воскресенье призвал самый яростный противник режима, бывший ссыльный банкир Мухтар Аблязов", - пишет Le Monde.

"Многочисленные протестные демонстрации омрачили предвыборную кампанию, вызвав резкую реакцию властей, которые в течение нескольких недель, предшествовавших голосованию, усилили репрессии против СМИ и оппозиционеров", - говорится в статье.

В своем коммюнике НПО Human Rights Watch (HRW) объяснила, что идея переходного политического процесса была "видимостью", и обратила внимание на продолжающиеся нарушения прав человека во время временного президентства Токаева:

"Власти Казахстана регулярно прерывают мирные протесты, насильно увозят их участников, иногда связывая им руки и ноги, и наказывают их штрафами и короткими тюремными сроками".

"66-летний бывший профессиональный дипломат Токаев на выборах столкнулся с шестью противниками, но ни один из них не был известен широкой публике, и только один мог считаться реальным оппозиционером. В противоположность остальным, временный президент мог рассчитывать на поддержку многих знаменитостей и на ресурсы государства, предоставленные ему для его избирательной кампании", - указывает журналист.