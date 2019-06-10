Почему дело журналиста Ивана Голунова в некоторой степени касается всего российского общества

"Журналиста-расследователя Ивана Голунова отправили под домашний арест якобы по обвинению в торговле наркотиками. Процесс против него вызвал большой резонанс в России - так как в нем видят сигнал", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Районный суд Москвы принял решение отправить Ивана Голунова, одного из ведущих журналистов-расследователей в России, не в СИЗО, а "только" под домашний арест - на два месяца. (...) Решение суда - один из редких случаев, когда российский судья оценил требования и возражения стороны обвиняемого выше таковых со стороны правоохранительных органов", - отмечает автор статьи Маркус Акерет.

Почти всем, кто высказал свое мнение относительно процесса, ясно: серьезные обвинения против Ивана Голунова лишены всякого основания. "Они предполагают, что речь идет о нередко встречающемся в России "заказном" процессе, инициированном из круга тех, кому журналист заметно помешал своими расследованиями", - передает издание.

"С пятницы стало известно о целом ряде несостыковок в процессе, которые подпитывают подозрения в том, что наркотики были ему подброшены, - продолжает Акерет. - Подозрительные пакетики лежали в рюкзаке Голунова в самом верху - разве и без того осторожный, то и дело получающий с разных сторон угрозы журналист будет настолько открыто переносить наркотики, направляясь на встречу с информатором? Как выяснилось позднее, обыск в его квартире также проводился очень целенаправленно (...)".

Более 12 часов Голунову не давали связаться с родственниками и адвокатом; не было проведено исследование на предмет того, контактировал ли он вообще с этими наркотиками; "очевидно, что к журналисту было применено физическое насилие - вероятно, для того, чтобы запугать его, подчинить и выдавить из него признание, которое хотели услышать следователи и которое поставило бы под сомнение репутацию Голунова", говорится в статье.

"Дело Голунова бросает яркий свет на все больше сокращающиеся возможности независимых СМИ в России и на практику властей по противостоянию им. Это прецедент того, что элементы государственной власти не постесняются даже самым бесцеремонным образом сфабрикованных обвинений для того, чтобы запугать всю отрасль", - указывает Акерет.

"Дело Голунова показывает, насколько зависимы граждане от коррумпированного аппарата безопасности и юстиции. И насколько в связи с этим важно разоблачать смешение коррумпированной государственной власти, органов безопасности и организованной преступности (...)", - отмечает издание.

Подобные процессы, особенно те, что направлены против известных представителей гражданского общества, СМИ или культуры, как, например, режиссера Кирилла Серебренникова, "являются доказательством того, как во времена скрытого общественного недовольства и политической неопределенности российское государство все больше ограничивает свободу", считает Акерет.

"Всем, кто ликовал по поводу домашнего ареста Голунова, ясно: настоящая борьба против того, чтобы этот крайне сомнительный процесс оказался успешным для его инициаторов, только началась. Иван Голунов еще долго не окажется на свободе, и заинтересованная общественность должна продолжать бороться за свои права на свободу", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.