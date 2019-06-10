"Я протестировала сексуальное сопровождение, и я считаю, что оно должно стать правом каждого из нас"

"В течение девяти месяцев Паскаль Козье прибегала к помощи профессионала, чтобы восстановить свою связь с сексуальностью. Она делится своим опытом в издании Slate.fr.

"Мне 53 года, я стала жертвой двух изнасилований в подростковом возрасте, а затем девяти лет преследования со стороны моего первого насильника. Моя сексуальность явилась непростым завоеванием. Почти два десятилетия брака, в котором сексуальность быстро угасла, нисколько не помогли. После развода, постарев и потолстев, я отказалась от своей сексуальности, чувствуя себя недостаточно "техничной", чтобы оправдать ожидания кавалеров с сайтов знакомств. В июне прошлого года я встретила мужчину, который захотел развить такое направление деятельности, как сексуальное сопровождение", - рассказывает автор статьи.

"Он еще не начинал работать в этой области, но хорошо осознавал рамки практики этой профессии. (...) Он хотел выстроить эту будущую специальность и поэкспериментировать с этой работой так, как он задумал, и поэтому предложил мне испытать ее вместе. И мы этим занимались в течение девяти месяцев", - продолжает Паскаль Козье.

"После многих лет психотерапии и, несмотря на развитое чувство анализа, я все еще чувствовала себя полностью отключенной от своего тела. Но с этим человеком - в первое время мы занимались только массажем - я постепенно стала понимать, что мое тело живо, мое желание пробудилось, мои страхи заниматься любовью уменьшились. Моя уверенность росла, и обнадеживающее пространство, в котором мы вместе развивались, позволило мне подумать о сексуальных отношениях с этим мужчиной. Я хотела восстановить связь со своим телом, сама переделать его, собрать себя по кусочкам, починить себя, раскрыть себя и, наконец, стать похожей на саму себя", - говорится в публикации.

"Но моему сексуальному сопровождающему далеко до получения возможности развивать эту профессию. Правовая база отсутствует. Если проблема сексуального сопровождения затрагивается в СМИ, то, как правило, поднимаются вопросы о людях с физическими и/или умственными ограниченными возможностями. И ситуация не изменилась с законодательной точки зрения: такая профессия по-прежнему считается проституцией. Ассоциации, имеющие к этому отношение, действуют тайно, несмотря на глубокую приверженность этому методу со стороны некоторых деятелей. Главным вдохновителем такого подхода остается лицемерие", - пишет автор статьи.

"МООC (Massive Open Online Courses - образовательная технология, позволяющая предоставлять обучение всем желающим, до нескольких десятков тысяч человек одновременно и абсолютно бесплатно. - Прим. ред.) по сексуальному здоровью для всех, предложенный Университетом Париж Дидро и вытекающий из целей устойчивого развития ВОЗ и ЮНЕСКО, к которым присоединилась и Франция, обращается, в частности, к вопросу о праве на доступ к сексуальности, доставляющей наслаждение, как к источнику хорошего здоровья. Сексуальность - это жизненная энергия и право. Мы все происходим от сексуальных отношений. Без сексуальности нет жизни. Законодатель, отказывающийся обсуждать этот вопрос, уклоняется от своих обязанностей, - утверждает автор статьи. - Проблема сложная, поэтому должны быть проведены дебаты и должен быть принят новый закон".

"В этом нуждаются не только люди с ограниченными возможностями. Жертвы изнасилования и агрессии, моральных и сексуальных надругательств, оскорбительного отношения, люди со сложным характером, люди, которые слишком стесняются попробовать прямой подход, люди, у которых были сложные или неудовлетворительные отношения со своими партнерами, женщины и мужчины. Право на возмещение ущерба и на сексуальность одинаковы для всех", - отмечается в публикации.

"Здесь не идет речь о рекламе сексуального сопровождения как профессии: не каждый может выполнять эту работу, и крайне важно обеспечить сферу такой деятельности реальными мотивами для желающих практиковать эту профессию. Поэтому сексуальные сопровождающие должны проходить обучение. Осями для данного подхода могут стать психопатология, коучинг или краткая терапия, сексуальность, массаж, законодательство, виктимология, инвалидность, гендерное равенство. Также можно черпать вдохновение из обучения, проводимого за границей, например, в Швейцарии", - указывает Козье.

"По словам моего психолога из ассоциации помощи жертвам изнасилования, сексуальные отношения со своим психотерапевтом сегодня не разрешены, однако сексуальные действия вполне могут быть терапевтическими. Необходимо еще четко определить их рамки. Создать структуру, которая узаконит наше право быть и полноценно существовать в качестве людей, имеющих пол", - резюмирует автор публикации.