Со времен крупного коррупционного скандала в 2006 году компания Siemens утверждает: мы больше не даем взяток. Однако, судя по информации последних дней, это, вероятно, всего лишь сказка, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"При продаже медицинской техники по-прежнему давались взятки, в крупном масштабе, - указывают журналисты Юрген Далькамп, Гюнтер Латч и Йорг Шмитт . - На этой неделе появилось сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), очевидно, ведет расследование в отношении Siemens. С 2011 года немцы совместно с другими производителями якобы давали взятки для того, чтобы продавать в Китае томографы. Грязные сделки осуществлялись через посредников; Siemens опровергает обвинения. Однако новое расследование показывает: в России, вероятно, происходило то же самое. Компьютерные томографы. Посредники. Взятки".

"В своем 85-страничном обвинительном протоколе касательно российских сделок прокуратура Аугсбурга ограничилась более-менее снисходительной для Siemens версией, - передает издание. - Согласно документу, два менеджера из московского филиала вступили в заговор с русским немцем, предпринимателем из Ной-Ульма. За счет Siemens с 2008 года они набивали себе карманы - благодаря сделкам, которые русскому немцу удавалось заключать с помощью взяток. В такой версии Siemens предстает жертвой, и на этом все закончилось и в Аугсбурге: по прошествии семи лет в мае производство по делу было прекращено, под залог".

"Тому, что обвинение постепенно сошло на нет, есть несколько причин, и одна из них весьма необычна: российские следователи, разоблачившие дело, не смогли выступить свидетелями. На родине они вступили в междоусобицу с сотрудниками спецслужб и сами оказались в тюрьме. Заместитель начальника [антикоррупционного управления МВД] выбросился с шестого этажа. Свою роль в драме могло сыграть то, что взятки за сделки с Siemens должны были пойти на предвыборную кампанию "Единой России", - и следователей, вероятно, жестко остановили", - говорится в статье.

Между тем следственные документы прокуратуры Аугсбурга дают представление и об иной версии данного дела, в которой Siemens предстает уже не жертвой, а преступником.

Вскоре после коррупционного скандала в 2006 году у Siemens появился новый партнер по продаже томографов в России, повествует издание. Русский немец Вальдемар Р., странным образом являвшийся новичком в медицинском бизнесе, "сразу начал подкупать российских чиновников: он лечил губернаторов в немецких клиниках; помогал ответственным лицам открывать счета в Лихтенштейне, на которых потом оказывались миллионы, полученные из сделок с Siemens". Бизнес с Россией внезапно пошел в гору: в 2007 году россияне закупили у Германии томографы на сумму в 109 млн долларов - на 170% больше, чем в предыдущем году, отмечает Der Spiegel.

"Хороших друзей Вальдемар Р. с удовольствием забирал из аэропорта Мюнхена на лимузине, максимально большом, от Maybach, чтобы, согласно пожеланию, отвести их в немецкую клинику. Конечно, он брал на себя и стоимость лечения эксклюзивных гостей. В общей сложности 365 тыс. евро, как посчитали следователи. Хорошими друзьями, как правило, были мужчины, связанные в России с госзаказами в сфере здравоохранения".

"Например, Михаил Юревич, который сначала был мэром Челябинска, а затем губернатором региона. 4 июля 2011 года он приземлился в Мюнхене, а на следующий день поступил на лечение в больницу бундесвера в Ульме. Год спустя на обследование приехали его дети. (...) Только "когда все дело грозило разоблачением, Юревич (...) оплатил все сразу", рассказал Вальдемар Р. полиции. Сегодня россиянин находится в бегах", - пишет издание.

"В Челябинске, на родине Юревича, в конце 2007 года Вальдемару Р. удалось выйти с томографами Siemens на российский рынок медтехники. Его схема, как и в более поздних случаях, выглядела так: он купил у Siemens оборудование за 6,5 млн долларов и потом продал его россиянам за 13, 8 млн. Денег оставалось много, не только для того, чтобы оплатить приемы врачей в Германии, но и для того, чтобы положить их в карман коррумпированным ответственным лицам в России".

"Наиболее документально подтвержденным случаем является дело центра позитронно-эмиссионной томографии в Тюмени на Урале. (...) Ответственным лицом с российской стороны на этот раз стал советник губернатора. В качестве генподрядчика он должен был построить клинику и закупить томографы - что в России является хорошей возможностью брать взятки. Для этого друг губернатора устроил в строительное ведомство коррумпированного начальника отдела, который мог бы подтвердить, что оплаченные цены абсолютно обычны и что победил лучший поставщик. Лучшим поставщиком, как сообщается, был Вальдемар Р. со своим оборудованием от Siemens".

"Как следует из документов следствия, он приобрел у Siemens и второй компании систему за 11,2 млн долларов и предложил ее россиянам по цене, превышавшей изначальную более чем в два раза, - за 28 млн. Однако для генподрядчика даже такая цена была слишком дешевой. Он может отстегнуть из госбюджета 33 млн, сообщил он. Правда, 10 млн долларов нужно поделить: между ним самим и человеком из строительного ведомства".

"Вальдемар Р., по его собственным словам, занервничал. Такая большая сумма взятки - не будет ли у обоих россиян "проблем из-за их алчности"? Ничего страшного, ответил ему генподрядчик, часть денег пойдет правительственной партии "Единая Россия", на предвыборную кампанию. Поэтому с ними вообще ничего не может случиться", - передают журналисты.

Троица, продолжает издание, открыла счета в Valartis Bank в Лихтенштейне. "Генподрядчик, сегодня также ушедший в подполье, получил 3, 7 млн евро, подельник из строительного ведомства - 700 тыс. - так Вальдемар Р. позднее рассказал полиции. Сотрудник строительного ведомства в итоге также сознался и получил в России 8 лет тюрьмы".

"В безопасности Вальдемар Р. и коррумпированные россияне, вопреки своим ощущениям, не были: осиное гнездо разворошили в 2012 году следователи из московского управления МВД. Они направили запрос об оказании правовой помощи в ФРГ; расследование дела взяла на себя прокуратура Аугсбурга. То, что российские коллеги не переживут процесс - против них сразу же началось следствие, их подразделение было распущено в 2017-ом - и что их главный следователь даже не останется в живых, тогда никто не мог предвидеть".

Это дело, отмечают журналисты, вызывает вопросы и касательно того, насколько в грязных сделках была замешана и головная организация Siemens. "Сегодня там отрицают любое соучастие. О высоких конечных ценах в России якобы никто не догадывался. Известны были лишь закупочные цены, которые получал Вальдемар Р. То, что деньги, вероятно, оказались в путинской партии, слышат там якобы впервые", - говорится в публикации.

"За прекращение производства по делу в Аугсбурге в мае 2019 года Вальдемару Р. пришлось заплатить шестизначную сумму; из бизнеса с томографами он ушел, - пишет Der Spiegel в заключение. - Siemens с ним больше не сотрудничает. (...) Вот только как Siemens ведет сегодня бизнес в России? Конечно, только чистым путем, заявляют в концерне (...)".