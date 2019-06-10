Ничего не нормально

"Германия и Россия хотят осторожно углублять экономические отношения. Однако грозящие американские санкции подрывают сближение", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Еще один крошечный шаг к сближению, к нормальности - в отношениях, в которых с момента аннексии Россией Крыма, произошедшей пять лет назад, все еще присутствует трещина", - комментирует журналист Михаэль Баухмюллер заключение министром экономики ФРГ Петером Альтмайером и его российским коллегой Максимом Орешкиным соглашения о "партнерстве для эффективности".

Для Альтмайера подписание соглашения стало "сложным шпагатом", отмечает издание. Министр экономики Германии принял участие в Петербургском международном экономическом форуме впервые со времен аннексии Крыма. Впервые было заключено и соглашение о намерениях, "пусть и с довольно расплывчатым содержанием". Однако "слишком большой нормальности" после подписания соглашения ждать не стоит: "крымское жало вонзилось глубоко, санкции ЕС по-прежнему в силе", указывает Баухмюллер. "Решение политических вопросов является условием для того, чтобы мы смогли развить весь наш экономический потенциал", - говорит Альтмайер. При этом некоторые представители немецкой экономики могли бы спокойно отказаться от этого условия", - говорится в статье.

"Особенно с учетом того, что бизнес больше не идет так благополучно. Недавно Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) был проведен опрос среди членов организации на тему их ожиданий от бизнеса с Россией. "Они по-настоящему рухнули, - говорит Фолькер Трайер, руководитель подразделения внешней торговли DIHK. - Для немецких компаний, ведущих бизнес с Россией, перспективы сейчас далеки от радужных". По его словам, экспорт компаний в последнее время сократился, реформы застопорились", - передает издание.

"Над всем повисло большое "если": если США реализуют действующие санкции, наказав и немецкие компании за то, что они ведут бизнес с российскими олигархами; если они распространят санкции на строительство газопровода "Северный поток-2" или же на российские облигации государственного займа - что будет тогда? "Когда речь идет о таком, это затрагивает все отрасли, - говорит Кристиане Шухарт, региональный директор по России в Восточном комитете германской экономики. - Тогда беспокоятся все".

"Пока санкции касались в первую очередь высокопоставленных представителей правительства и семи олигархов. Тому, кто ведет с ними бизнес, почти на протяжении года приходится опасаться попадания под санкции. Это является нарушением международного права и по мнению правительства ФРГ, однако США могущественны - слишком могущественны для того, чтобы какое-нибудь крупное предприятие отказалось от бизнеса с США, чтобы иметь возможность вести его с Россией. (...) "Санкции вставляют дополнительные палки в колеса", - говорит Трайер".

В Вашингтоне, в свою очередь, разговор, поддерживаемый как республиканцами, так и демократами, то и дело заходит о новых санкциях. "В санкционные списки могут попасть даже банки. "Тогда у нас сложится ситуация, когда мы будем сидеть между двух стульев", - говорит Маркус Бекер-Мельхинг, отвечающий в банковском союзе за международные отношения. Ведь, в конце концов, нет ни одного банка, который не был бы каким-либо образом связан с США. Для России последствия были бы масштабными. Санкции приближаются и к "Северному потоку-2". "Эскалацию с далеко идущими последствиями для немецкой экономики сегодня исключать нельзя", - говорит эксперт DIHK Трайер. Тем более что санкции, возможно, призваны предотвратить именно то, что было скреплено подписями в Санкт-Петербурге: новое сближение между Россией и остальной Европой", - пишет Süddeutsche Zeitung.