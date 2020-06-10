Как коронавирус атакует почки

"Коронавирус зачастую вызывает острое нарушение работы почек. Чтобы избежать длительного нарушения, эксперты рекомендуют всем зараженным сдавать анализ мочи - даже если нет никаких жалоб", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как выяснила команда исследователей под руководством Тобиаса Хубера, главного нефролога Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, "новый коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы - прежде всего почки. Исследователи опубликовали данные по 27 пациентам в научном журнале New England Journal of Medicine".

"Все пациенты болели Covid-19 и, к сожалению, скончались. Команда Хубера обнаружила вирусы в легких, глотке, сердце, печени, мозге и почках. Последние особенно привлекательны для вирусов после легких. Риск того, что коронавирусы атакуют почки, был особенно высок у людей, которые уже страдали от других заболеваний - например, от гипертонии или лишнего веса. Хубер уже слышал от коллег из Китая, что многие пациенты с Covid-19 имели и другие жалобы, кроме кашля, высокой температуры или затрудненного дыхания, "но, тем не менее, я был удивлен, что вирусы так часто обнаруживаются и в других органах", говорит ученый".

"Идея провести исследование пришла ему в связи с тем, что китайские коллеги уже в начале пандемии сообщали о вызывающем подозрения анализе мочи многих пациентов. Так, в исследовании, проведенном в Ухане, это касалось 75 пациентов из 100. "Также и у наших пациентов зачастую в моче присутствовал белок или кровь или и то, и другое, и мы не знали почему", - говорит Кристоф Ваннер, главный нефролог Университетской клиники Вюрцбурга. Оба показателя свидетельствуют о том, что нарушена фильтрационная способность почек или же работа мелких канальцев, по которым течет моча".

"Среди белков, которые теряются в результате нарушения работы почек, часто присутствует Антитромбин III. Это вещество, синтезируемое организмом, препятствует свертыванию крови и образованию сгустков. Поражение почек может повысить риск образования тромбов. Это могло бы объяснить то, почему у некоторых пациентов развивается эмболия, то есть закупорка легочной артерии", - пишет издание.

"Согласно исследованию, проведенному в Нью-Йорке на 5449 пациентах, больше чем у каждого третьего пациента с Covid-19 развивается острое нарушение функции почек, в результате чего у пациентов часто возникает необходимость в гемодиализе. В метаанализе, проведенном в Сингапуре на основе данных 2702 пациентов, почти каждый четвертый пациент в отделении интенсивной терапии нуждался в гемодиализе".

"Почему вирус особенно поражает легкие и почки, объясняется тем, что с помощью своих шипов он цепляется к рецепторам на поверхности клеток, называемым ACE2. Благодаря этому в атакуемую клетку практически открывается "дверь". (...) Рецепторы ACE2 есть во всем организме, но, как выяснила команда Хубера, больше всего их в легких и почках".

Исследователи также обнаружили в ткани почек высокую концентрацию белков TMPRSS2 и CTSL, которые выполняют роль "ускорителей", и "дверь" ACE2 открывается быстрее. Если бы их можно было заблокировать, вирус не так легко проникал бы в клетки. В исследованиях уже тестируется эта возможность, говорится в статье.

"Нефрологи единогласно советуют всем зараженным Covid-19- сдавать анализ мочи, даже если нет никаких симптомов заболевания. По словам Хубера, он постоянно встречает пациентов, у которых болезнь протекает вовсе не в тяжелой форме, но в моче у которых у же есть кровь или белок как свидетельство легкого нарушения работы почек: "Чем раньше мы распознаем проблемы с почками, тем лучше нам удастся предотвратить длительные нарушения", - передает Frankfurter Allgemeine.