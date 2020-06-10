Сверхчувствительные люди с трудом выходят из карантина

"(...) Мой ум разбрасывается на все, я не могу сосредоточиться на чем-то конкретном". Так чувствует себя отвыкшая от привычного парижского шума и суеты 20-летняя Атенаис после снятия карантина. Этот период является источником стресса для многих, тем более для этой студентки, изучающей графический дизайн. Причиной является то, что Атенаис - сверхчувствительная натура, как и почти четверть всех людей, считает психоаналитик Саверио Томазелла, доктор гуманитарных наук и автора книги "Сверхчувствительность: слишком чувствителен, чтобы быть счастливым?" (издательство Eyrolles). Эту черту характера отличает большое сочувствие и вниманием к мельчайшим деталям. Некоторые сверхчувствительные люди также страдают от внешних раздражителей - шумов, запахов, огней, толп - это воспринимается ими как настоящая агрессия. Снаружи "меня словно охватывает какая-то волна, мой мозг отключается", - описывает молодая женщина, которая порой наталкивается на непонимание со стороны своих близких. Выход из дома требует огромных умственных усилий, поэтому некоторые сверхчувствительные люди практически сидят взаперти", - пишет журналистка Le Figaro Мари Боэтти.

"(...) Аннабель, стажер в сфере маркетинга и коммуникаций, говорит, что ощущает себя угнетенной. Жительница Экс-ан-Прованса с трудом заходит в продуктовый магазин. "Я чувствую удушье под маской, страх перед нежелательным физическим контактом с какими-то людьми, которые передвигаются, не обращая ни на кого внимания, и которые могут меня задеть". Ее шоппинг длится в общей сложности 30 минут, этого достаточно, чтобы истощить всю ее энергию. "Я чувствую, что участвую в гонке на время", - говорит она.

"(...) Для Шарлотты Уилс, сертифицированного коуча-консультанта по поддержке сверхчувствительных людей и автора книги "Маршрут сверхчувствительного" (издательство Leduc.s), в этом нет ничего удивительного. "Снятие карантина создает для них помехи, потому что они привыкли быть в тишине, в покое, испытывать меньшее количество побуждений". На своем сайте Les Hypersensibles эксперт указывает, что самым страшным может оказаться наличие неприятных запахов в транспорте, спешка в магазинах, неловкость людей, не обращающих внимания на окружающих", - передает издание.

"При снятии карантина им может показаться, что появляется какая-то какофония, внезапно у них может возникнуть звуковая фобия, боязнь окружающего мира, подобные явления могут активизироваться", - добавляет Эммануэль Лабрусс, психотерапевт из Парижа.

"(...) Такие люди обладают способностью проецировать все происходящее на себя, что может вызвать сильное беспокойство", - считает Шарлотта Уилс. Они не могут просто оставаться здесь и сейчас. Предвосхищение проблем может заставить их представлять те драматические сценарии, которые могут когда-либо произойти". Многие из ее пациентов сильнее других воспринимают последствия нынешнего кризиса как в области здравоохранения, так и экономики", - говорится в публикации.

"Психотерапевт Эммануэль Лабрусс наблюдала, как у некоторых людей развилась фобия болезней. "Быстрое снятие карантина говорит им, что мы возвращаемся в прежний мир, теперь стыдно делать шаг назад. Они обескуражены из-за того, что открываются бары, исчезают маски, возникает экономический спад...".

"Через месяц после снятия карантина Аннабель не считает, что теперь она будет "вести себя так, как будто ничего не произошло". Имея маниакальную натуру, она заботится о гигиене своего дома, снимает туфли на пороге и регулярно моет руки. Ей нужно пространство, которое было бы "здоровым, безопасным, практичным, безрисковым". "Этот период напоминает мне о том, насколько все хрупко", - говорит студентка, которая ограничила большинство своих взаимодействий с людьми, общаясь только со своей матерью и своим парнем.

"(...) Универсального рецепта для того, чтобы справиться с такими внутренними потрясениями и избежать их, не существует, - пишет Le Figaro. - Все же Шарлотта Уилс советует "поговорить об этом, сосредоточиться на настоящем моменте или даже сделать что-то полезное для себя хотя бы в течение получаса или четверти часа". По мнению эксперта, интровертам нужна спокойная обстановка, поэтому "даже если они находятся в центре города, у них должен быть кокон, в котором они смогут расслабиться. Это может быть квартира, спальня...". И наоборот, экстраверты предпочитают, когда что-то происходит. "Некоторым людям нужно иметь несколько проектов одновременно. Когда их становится меньше, они начинают вынашивать замыслы".