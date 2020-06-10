Расовые противоречия в центре президентских выборов в США

"Беспорядки, вызванные смертью Джорджа Флойда, ослабили Дональда Трампа и придали новый импульс кампании Джо Байдена", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.

"(...) В прошлый понедельник Трампу потребовались всего одни сутки, чтобы навлечь на себя волну гнева, которая изначально предназначалась не ему. Его подстрекательские заявления быстро затмили его же соболезнования. Угрожая призвать армию для наведения порядка и резко убрав манифестантов для того, чтобы сфотографироваться перед церковью рядом с Белым домом, американский президент перенес на свою персону возмущение, вызванное смертью Флойда. И на этот раз ему пришлось заплатить за это определенную политическую цену", -отмечает автор статьи.

"(...) Без сомнения, впервые в истории Соединенных Штатов Белый дом превратился в укрепленный лагерь. (...) Официальная резиденция американского президента окружена высоким черным железным заграждением, через которое с трудом можно разглядеть то, что за ним происходит", - говорится в статье.

"(...) По иронии судьбы Дональд Трамп, в чьей президентской кампании в 2016 году звучали призывы построить стену на границе с Мексикой и заключить в тюрьму свою тогдашнюю соперницу Хиллари Клинтон, теперь сам окружил себя заграждением, и манифестанты, которые собираются почти под его окнами, теперь скандируют: "Заточите его в тюрьму!" Против него самого обернулась и его привычка давать жесткие прозвища своим противникам, теперь они наградили Трампа прозвищем Bunker King - Король бункера - после того как Секретная служба во время протестов вывела президента в подземное убежище Белого дома", - поясняет Жольмес.

"(...) Трагическая смерть Джорджа Флойда также внезапно придала заметность его оппоненту, демократу Джо Байдену. Просидев в подвале своей резиденции в Делавэре последние несколько месяцев из-за пандемии Covid-19, над чем вволю поиздевался Трамп, Байден теперь вышел из изоляции и с марта начал совершать политические поездки. Он отправился в Хьюстон, штат Техас, чтобы выразить соболезнования семье Джорджа Флойда", - говорится в публикации.

"(...) Бывший вице-президент Обамы Джо Байден популярен среди чернокожих избирателей. Он уже высказался о необходимости устранения расовых различий и призвал к проведению полицейских реформ. Он раскритиковал Трампа за разжигание "пламени ненависти" и "превращение страны в поле битвы, раздираемое старыми обидами и новыми страхами", призывая к осознанию расизма, который, по его мнению, в американском обществе носит системный характер", - пишет Le Figaro.

"Несущественный до сих пор разрыв между Трампом и Джо Байденом увеличился в пользу кандидата от демократов. Согласно новому опросу, опубликованному CNN, популярность Трампа с прошлого месяца упала на 7 пунктов. В целом, 38% респондентов одобряют политику Трампа, по сравнению с 57% негативных мнений, что является его самым низким показателем с января 2019 года. (...) Байден набрал свой наивысший балл, получив 55% положительных отзывов", - отмечает издание.

"Но Трамп не утратил своего политического чутья. (...) Он быстро контратаковал, осудив быструю радикализацию запросов со стороны активистов движения "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter), например, их требование лишить финансирования полицию, которое было подхвачено левым крылом Демократической партии", - указывает журналист.

"В серии сообщений в Twitter президент в понедельник выразил поддержку "закону и порядку, а не отмене полиции! Радикально левые демократы сошли с ума!" Накануне он обвинил Джо Байдена в том, что тот является рабом самых радикальных демократов. "Он хочет лишить финансирования не только полицию, но и армию. У него нет выбора, Демократическая партия контролируется леворадикалами".