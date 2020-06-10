Российская космонавтика в поиске пассажиров

"Без билетов на полеты на МКС на ракетах "Союз" у "Роскомоса" не будет важных доходов для будущих проектов. Ему нужна новая стратегия", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"После того, как 20 мая в 22:23 по московскому времени Crew Dragon 2 успешно состыковался с международной космической станцией МКС, Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства "Роскосмос", написал в Twitter вежливое поздравление Илону Маску, а также предложение: "С нетерпением жду дальнейшего сотрудничества!". На самом деле в Москве, вероятно, прозвенел тревожный звонок", - отмечает журналист Франк Герольд.

"Возобновление США пилотируемых полетов в космос спустя почти десятилетие положило конец крайне прибыльной российской монополии. Место для одного астронавта в корабле "Союз" стоило NASA 80 млн долларов. Маск, судя по слухам, предлагает полеты по 60 млн долларов за астронавта", - говорится в статье.

"Когда несколько лет назад NASA объявило о том, что намерено возобновить пилотируемые полеты с помощью ракет Falcon Илона Маска, Рогозин пошутил, что американские коллеги могут попробовать доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".

"Очевидно, это даже подстегнуло Маска и NASA стать независимыми от российской помощи. Теперь Маск ответил в Twitter: "Батут работает".

"Из-за пары слов вице-премьера Россия потеряла несколько миллиардов долларов", - анализирует ситуацию глава московского Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, в мае был заключен, вероятно, последний договор на полет американца на МКС на корабле "Союз". Запуск должен быть осуществлен в октябре 2020 года".

"То же самое, вероятно, произойдет и с поставками в США ракетных двигателей. Американские ракеты-носители Atlas и Antares много лет летали с российскими двигателями. Но в 2013 году член российского Совета безопасности пригрозил США прекратить поставки, если эти двигатели будут использоваться и для межконтинентальных ракет с ядерной боеголовкой".

"В результате Конгресс США принял решение о прекращении финансирования импорта российской техники. Сегодня заполнить нишу на рынке надеется Украина".

"Россия потеряла свою долю на международном космическом рынке", - говорит Моисеев. Однако эксперт видит и положительный аспект ситуации. "Главная польза успеха Space X может заключаться в том, что российское руководство оставит все обещания о блестящем космическом будущем, которые постоянно дает "Роскомос", и займется настоящими проблемами российской космонавтики", - говорит Моисеев".

"(...) Неэффективность российской системы проявляется, по его мнению, в том, что в подразделении Маска работают около 8 тыс. человек. При этом на всех предприятиях "Роскосмоса" занято около 250 тыс. человек", - передает издание.

"К тому же в российской космической индустрии не появляется новых технологий, а лишь модифицируется техника, разработанная 50 лет назад. По наблюдениям Моисеева, упадок технической компетенции даже ускоряется. Реорганизацию невозможно осуществить в одночасье, для этого, вероятно, потребуется до десяти лет".

"То, что международный рынок для России потерян, в "Роскосмосе" энергично оспаривают. В качестве пассажиров для полетов на МКС там надеются на состоятельных частных клиентов", - отмечает издание.

При этом полеты на Луну внезапно потеряли свою важность. "Мы не собираемся участвовать в некоей лунной гонке", - говорит Рогозин. Но причина, возможно, заключается в том, что Россия, по мнению экспертов, не имеет технических возможностей для осуществления пилотируемых полетов на Луну до 2030 года", - пишет Der Tagesspiegel.