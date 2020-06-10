"Российские ракеты могут достигнуть любой цели в Европе"

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг одобряет активность американцев в Европе и требует, чтобы, несмотря на огромные пакеты антикризисных мер, цель стран НАТО по увеличению к 2024 году расходов на оборону до 2% ВВП сохранялась. Опасность, по его мнению, исходит прежде всего со стороны России", - пишет немецкое издание Die Welt. Журналист издания Кристоф Б.Шильц побеседовал со Столтенбергом.

Говоря о предполагаемом выводе американских солдат из Германии, Столтенберг указал, что не будет комментировать сообщения СМИ, и подчеркнул, что "в последние годы Соединенные Штаты увеличивали свое военное присутствие, и не только в Германии. (...) Они вносят решающий вклад в европейскую безопасность".

"Угрозы и вызовы в сфере безопасности, которые существовали до кризиса, не уменьшились во время пандемии - наоборот, - отметил генсек НАТО. - (...) Россия продолжает наращивать вооружения, глобальный баланс сил смещается из-за подъема Китая, а террористическая организация ИГ* снова усиленно пытается завладеть территорией в Сирии и Ираке. Поэтому мы должны по-прежнему инвестировать достаточное количество средств в нашу безопасность".

"(...) Мир и стабильность - это основа нашего благосостояния. Без безопасности не может быть стабильной экономики. К тому же в кризисные времена очень важна поддержка со стороны военного персонала. Это показывает и коронакризис: в эти недели военный персонал помогал в транспортировке пациентов и медицинского оборудования, солдаты оказывали поддержку в пограничном контроле и строительстве мобильных больниц", - указал собеседник издания.

Говоря о том, вырастет ли после коронакризиса вероятность применения биологического оружия, Столтенберг отметил: "Во-первых, у нас нет свидетельств того, что коронавирус был создан человеком. Но коронавирус демонстрирует потенциальную опасность, которая исходит от биологического оружия и его применения. Силы быстрого реагирования НАТО уже располагают специальным подразделением (CBRN Defence Task Force), которое способно не только выявить применение биологического и химического оружия, но и защитить от него население. Сюда также входит и улучшенный обмен информацией спецслужб. То есть мы должны принимать во внимание возможное применение биологического оружия. И это показывает, насколько важно инвестировать в возможности выявления биологического оружия и борьбу с ним".

Отвечая на вопрос журналиста о том, известно ли ему, что Москва и Пекин пытаются использовать коронакризис в своих интересах на военном уровне, Столтенберг указал: "Было много случаев, когда дезинформация распространялась с целью посеять вражду в наших странах. Союзников по НАТО обвиняли в том, что они несут ответственность за начало пандемии. Также были возмутительные сообщения из России, согласно которым войска НАТО в прибалтийских странах якобы поголовно заражались коронавирусом - это чистая ложь. Также появилось письмо, которое было написано от моего имени и в котором утверждалось, что союзники, включая Германию, выводят свои войска из Литвы - это неправда".

"Мы не видим прямой угрозы в отношении какого-либо союзника, включая Германию. Но мы видим, что Россия очень интенсивно инвестирует в модернизацию своих военных возможностей, к которым относятся и ракеты средней дальности, способные нести ядерный заряд, например SSC-8, которые могут достигнуть любой цели в Европе. Эти ракеты тяжело отследить и поэтому они имеют короткое время предупреждения. Они могут достичь европейских столиц, например, Берлина. Они нарушают договор о РСМД и повлекли за собой расторжение этого договора, который был настолько значимым для безопасности в Европе. Мы очень сожалеем об этом событии", - сказал генсек НАТО.

"К тому же есть новые ракеты дальнего действия, ракеты воздушного базирования, дроны, мощное кибероружие и новая военная доктрина. А также тот факт, что Москва не проводит четкой границы между конвенциональной и ядерной войной. Мы видели, что Россия готова применять военную силу в отношении соседей, как, например, на Украине и в Грузии. И мы видели, что Россия осуществляет серьезные кибератаки. Недавно Германия подтвердила, что Россия несет ответственность за кибератаку на немецкий бундестаг. Россия активна в Арктике, страна все еще присутствует в средиземноморском регионе и стоит с войсками непосредственно у внешних границ НАТО. Поэтому мы должны по-прежнему инвестировать в сдерживание и оборону", - подчеркнул Столтенберг.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ