10 июня 2020 г. Энн Симмонз | The Wall Street Journal Москва, центр коронакризиса в России, выходит из карантина "Жители российской столицы вышли во вторник из строгого карантина, связанного с коронавирусом, через день после того, как московские власти объявили, что снимают ключевые ограничения, пойдя на шаг, который, по мнению критиков Кремля, призван создать впечатление безопасности и нормальности в преддверии двух ключевых событий, хотя уровень инфекций в городе остается высоким, - пишет The Wall Street Journal. - Москвичи, которым было приказано оставаться дома на протяжении более 10 недель, теперь могут без ограничений выходить на улицу, посещать парикмахерские и участвовать в некоторых других мероприятиях (...)". "Москва оказалась в центре пандемии нового коронавируса в России - здесь зафиксировано 40% из почти полумиллиона случаев заражения в стране. В целом по России в сутки регистрируется около 9 тыс. новых случаев. Во вторник в Москве было зарегистрировано чуть более 1,5 тыс. новых случаев, что ниже, чем почти 2 тыс. ежедневных случаев, которые регистрировались до недавнего времени. Общее число погибших по всей стране составляет 6 142, примерно половина из них в Москве", - говорится в публикации. (...) "Власти заявили, что количество заражений стабилизировалось в достаточной степени, чтобы послужить основанием для ослабления ограничений. Но, по утверждению некоторых аналитиков и критиков Кремля, за этим решением стоят политические соображения", - пишет газета, напоминая, что 24 июня президент России Владимир Путин планирует провести на Красной площади в Москве ежегодный военный парад в честь Дня Победы, посвященный поражению советской нацистской Германии и перенесенный с 9 мая из-за коронавируса. (...) За парадом 1 июля последует общенациональное голосование по конституционным изменениям, которые могут позволить Путину остаться у власти до 2036 года. (...) Это голосование также было перенесено из-за пандемии". "Это означает, что есть огромная необходимость продемонстрировать, что мы ведем нормальную жизнь, что мы готовы поддержать идеи Путина, и для этого у нас должна быть жизнь, которая намного ближе к нормальной жизни, чем если сравнивать ее с ситуацией последних месяцев", - говорит Андрей Колесников, аналитик Московского Центра Карнеги. "Ослабление ограничений удивило многих москвичей, - указывает The Wall Street Journal, - учитывая, что всего неделю назад Собянин ввел сложный режим, например, разрешение людям гулять по расписанию в зависимости от адреса их проживания. До недавнего времени он говорил, что в обозримом будущем ограничения сохранятся и что для отмены основных правил карантина число инфекций в городе должно исчисляться десятками или сотнями". "Собянин, который также возглавляет целевую группу по борьбе с коронавирусом, в прошлом открыто высказывался о серьезности пандемии. В первые дни он сообщил Путину, что число инфицированных людей, вероятно, намного выше, и региональные власти должны делать больше для обуздания распространения болезни", - говорится в статье. "(...) Критики Путина утверждают, что Собянин должен был поддержать Кремль и поэтому решил отменить карантин. "Собянин последовательно ужесточал карантин в Москве, доходя до абсурда - пробежки в масках, график прогулок, - написала в Twitter в понедельник Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, ключевого соперника Путина. - А теперь в один момент все обрушил. Это же насколько Путину хочется голосование, что в городе с 20 млн жителей в один день отменили все, что выстраивали 2,5 месяцев". Издание отмечает, что на момент написания материала Собянин не ответил на запрос о комментариях, а во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение по снятию ограничений, связанных с коронавирусом, принадлежит мэру, а не Кремлю. Он опроверг, что Кремль оказывал давление на Собянина, повторив, что Путин наделил региональных лидеров полномочиями принимать решения по конкретным мерам, необходимым для борьбы с коронавирусом. (...) "В то время как местные правила все еще требуют ношения масок и социальное дистанцирование, многие москвичи проигнорировали их во вторник, выйдя на улицу насладиться теплой погодой. В центре Москвы пары прогуливались, взявшись за руки, матери гуляли с колясками, а пешеходы беззаботно проходили мимо друг друга. (...) 38-летний Евгений Каталин говорит, что испытывает "радость, чувство облегчения" от того, что ограничения были значительно ослаблены. Он очень хочет вернуться на работу в качестве IT- менеджера и счастлив, что ему больше не придется заказывать специальные пропуска для городских поездок на работу. 44-летняя Наташа Панова-Сарычева, режиссер фотосъемок, призналась, что не сидела дома во время карантина в Москве. "Чувствуешь себя как вор, когда снимаешь маску и просто хочешь подышать, - говорит она. - В целом, это ерунда и абсурд". "И она, и Каталин отмечают, что у них нет опасений по поводу того, чтобы 1 июля пойти на голосование", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal