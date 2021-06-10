Исчезновение миллиардера Хауба: след ведет к этой россиянке

"В следующий вторник миллиардер и глава концерна Tengelmann 61-летний Карл-Эриван Хауб будет официально объявлен умершим. Бизнесмен считался пропавшим без вести с 7 апреля 2018 года. Он не вернулся из поездки в горы в Церматте. Но многие вопросы по сей день остаются без ответа", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Важную роль в деле об исчезновении главы Tengelmann играет россиянка: 41-летняя Вероника Е., директор по маркетингу в туристическом агентстве Russian Event в Санкт-Петербурге, - утверждает издание. - В распоряжении Bild имеется отчет о расследовании под названием Zermatt RU - составленный командой детективов, нанятых Кристианом Хаубом после исчезновения его брата".

"Спортивная фигура, темные глаза, открытая улыбка: фотографии Вероники Е., представленные в отчете, показывают симпатичную женщину - у которой много талантов. Вероника Е. - увлеченная альпинистка и пилот вертолета. Карл-Эриван Хауб говорил с ней по телефону вечером накануне своего исчезновения".

"Любительница приключений обладает обширной сетью контактов. Как говорится в отчете, ее агентство поддерживает связь с "бывшими высокопоставленными сотрудниками КГБ", - пишет издание.

"Странная деталь: судя по отчету, детективы должны были расследовать "возможные текущие контакты" Хауба в Российской Федерации. То есть Кристиан Хауб думал, что его брат еще может быть жив?".

"Согласно отчету, во время расследования детективам Кристиана Хауба угрожали неизвестные лица в Санкт-Петербурге. В одном из сообщений среди прочего говорилось: "Вы же нужны вашим семьям!"

"Более того: после исчезновения Карла-Эривана Хауба пропал и след Вероники Е.", - говорится в публикации.

"Объявление пропавшего миллиардера умершим, которое приобретет законную силу в следующий вторник, прояснит ситуацию - как в компании, так и в семейном споре о наследстве, (...) но не в загадочном исчезновении Карла-Эривана Хауба и его отношениях с таинственной россиянкой Вероникой Е.", - пишет Bild.