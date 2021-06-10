Суд признал организации Навального "экстремистскими"

"Признание организаций Алексея Навального "экстремистскими" грозит множеством новых уголовных дел и отстранением его сторонников от участия в выборах. Политическое преследование в России продолжает набирать обороты", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С одной стороны, это решение было формальностью: поздно вечером в среду московский суд постановил, что три организации российского оппозиционера Алексея Навального являются "экстремистскими". Сотрудники, доноры и сторонники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*/**, еще одного фонда, созданного вместо этой организации, заваленной исками о возмещении ущерба, и региональных представительств Навального, называемых "штабами"**, теперь подвергнутся еще более жесткому преследованию", - говорится в публикации.

"Однако этот судебный процесс, результат которого был известен заранее, знаменует собой поворотный момент, поскольку политическое преследование в России приобретает новый масштаб: сотни тысяч россиян, поддержавших организации Навального, которые борются против коррупции и за участие в выборах исключительно мирными средствами, теперь приравниваются к террористам и сторонникам террора, как, например, поборники группировки "Исламское государство"**. Конкретные доказательства "экстремизма" этих организаций остаются неясными", - указывает журналист Фридрих Шмидт.

"По словам адвокатов, прокомментировавших ситуацию в мессенджере Telegram, в среду прокуратура обвинила организации Навального в "попытке насильственно сменить власть". (...) По их словам, прокуратура также выразила недовольство опубликованным в январе разоблачительным фильмом Навального о дворце на берегу Черного моря, который приписывают Владимиру Путину, но который власти под давлением десятков миллионов просмотров на YouTube закрепили за другом юности президента", - передает издание.

"Из этого решения также следует, что россияне, которые так или иначе поддерживали Навального в последние годы, фактически будут лишены права выдвигать свою кандидатуру на выборах: в прошлую пятницу Путин подписал так называемый закон против ФБК*/**. Он запрещает участвовать в выборах лицам, связанным с деятельностью "экстремистских или террористических организаций".

"Этот законопроект был внесен в Госдуму, нижнюю палату парламента, после того, как прокуратура Москвы потребовала запретить организации Навального как экстремистские. Вначале речь шла только о запрете участвовать в выборах в Госдуму, которые предстоят в сентябре. Но во втором чтении запрет распространили на выборы всех уровней, видимо, потому что вспомнили, что соратники Навального добились успеха на местных выборах в Томске и Новосибирске в сентябре прошлого года", - отмечает FAZ.

"Новый закон срывает последние маски, в том числе и потому, что, наказывая за поддержку, оказанную ранее, он нарушает запрет придавать закону обратную силу", - говорится в статье.

"Давнего высказывания в поддержку ФБК*/** или штабов Навального**, распущенных под давлением преследований, сообщения в интернете или пожертвования, вероятно, будет достаточно, чтобы отстранить кого-либо от выборов. Ко все более нарастающей спирали репрессий относится и тот факт, что десятки россиян, зарегистрировавшихся весной на сайте в поддержку протестов за освобождение Навального, потеряли работу, например, в московском метро, после кражи данных с этого сайта, следы которой привели в администрацию президента".

"Происходящее является частью радикализации аппарата власти в последние годы, высшей точкой которой ранее стало отравление Навального запрещенным боевым веществом "Новичок" в августе прошлого года. Согласно расследованию Bellingcat и его российского партнера The Insider, это был не единичный случай; они связали команду отравителей из спецслужбы ФСБ с серией покушений. В среду они опубликовали новое сообщение о том, что московский писатель Дмитрий Быков, предположительно, стал жертвой той же команды отравителей ФСБ, как и позже Навальный: в апреле 2019 года Быков потерял сознание во время перелета по России, был введен в кому и пришел в себя через пять дней. Bellingcat выяснил, как агенты ФСБ следили за Быковым и сопровождали его".

"Приравнивание структур Навального к структурам террористов и экстремистов грозит множеством новых уголовных дел. Примером здесь могут послужить судебные процессы над последователями "Свидетелей Иеговы"**, которых уже давно преследуют в России как экстремистов; ряд верующих были приговорены к многолетнему тюремному заключению, а общины "Свидетелей Иеговы"** были распущены властями. Кроме того, и другие соратники Навального, вероятно, попытаются бежать из России. Руководитель сети штабов Навального** Леонид Волков, бежавший в Литву, подчеркнул символичность подписания Путиным закона об отстранении от выборов в 45-й день рождения заключенного оппозиционера".

"Символика цифр, знаки и подобные намеки играют важную роль в российской системе власти, - отмечает Шмидт. - Так, в прошлом году Путин удостоил награды члена верхней палаты парламента Сулеймана Геремеева, дядю предполагаемого организатора убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году, именно в годовщину совершения преступления - официально за работу в парламенте. Также в день рождения Навального глава ФССП объявил, что "все, что появится у Навального, будет взыскиваться" для удовлетворения исков близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина".

"Самого Навального в начале этой недели перевели из больницы исправительной колонии во Владимире (...) обратно в колонию небольшого города Покров в 100 километрах к востоку от столицы, где он содержался с марта - по произволу, как следует из постановления Европейского суда по правам человека по соответствующему судебному делу", - напоминает издание.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

** - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ