10 июня 2021 г. Тони Барбер | Financial Times Политика ЕС в отношении России находится в запущенном состоянии "Менее месяца назад Россия официально назвала две страны "недружественными", - пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер, указывая, что скоро у США и Чехии "в российском списке "плохих парней" может появиться компания: кандидатами на включение, по данным прокремлевской российской газеты "Известия", являются еще восемь стран - Австралия, Канада и Великобритания, а также Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина, которые, "как и Чехия, являются либо бывшими советскими государствами-сателлитами, либо странами, входившими в состав СССР", говорится в статье. (...) В неофициальном списке "(...) состоит большая часть Центральной и Восточной Европы, а Франция и Германия не состоят. (...) На фоне общего ухудшения отношений Запада и России поразительно, что Франция и Германия упорствуют в сохранении каналов диалога открытыми, несмотря на отсутствие ощутимых результатов. Демонстрация единства, которую президент Джо Байден и его европейские союзники, как можно ожидать, продемонстрируют на саммите НАТО на следующей неделе, замаскирует реальность того, что политика ЕС в отношении России находится в запущенном состоянии", пишет Барбер. "Откровенно говоря, центральные и восточные европейцы мало верят в пробуксовывающие попытки ЕС выработать надежную оборонную, внешнюю политику и политику безопасности. Для них зонтик безопасности НАТО и США над Европой - единственные надежные гарантии их свободы. Ужесточение позиции Центральной и Восточной Европы обрело определенную форму 10 мая в заявлении лидеров Болгарии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Агрессивные действия России и наращивание военного потенциала в непосредственной близости от НАТО... продолжают угрожать евроатлантической безопасности, заявили они". "Германия и Франция разделяют эти опасения по поводу агрессивности России. Но каждая страна считает, что ее национальные интересы иногда оправдывают отход от общей линии ЕС. Для Германии это, в основном, бизнес. (...) Что касается Франции, то прошло уже два года с тех пор, как президент Эммануэль Макрон начал диалог с Москвой, заявив, что "отталкивать Россию дальше от Европы - это серьезная ошибка". По мнению жителей Центральной и Восточной Европы, ошибкой было продвижение инициативы, которая не была скоординирована с партнерами Франции по ЕС и чревата риском узаконивания провокационного поведения России в восточных странах ЕС", - говорится в публикации. "Подобно молодому вину в старых бутылках, перезагрузка Макрона с Россией попахивает стремлением голлистов к независимой роли Франции в западном альянсе, включая привилегированные отношения с Москвой. Политика Германии заключается в том, чтобы, насколько это возможно, отделять политические отношения от экономических отношений с Россией. Ни один из подходов не успокаивает жителей Центральной и Восточной Европы. Главной жертвой этих разногласий является общая внешняя политика ЕС, которая в отношении России остается далекой мечтой", - заключает автор. Источник: Financial Times