"Включение понятия "историческая правда" в Конституцию России отражает тревожную ситуацию", - утверждает Антоон де Баетс, профессор истории, этики и прав человека в Университете Гронингена (Нидерланды), основатель и координатор "Сети обеспокоенных историков" (Network of Concerned Historians), в интервью Le Monde.

"(...) У меня есть довольно полный список историков, преследуемых в 75 странах, и пятая часть из них работала в СССР. Еще в январе 1918 года Ленин сказал: "Революции не нужны историки". (...) Контекст в России кардинально отличается от советского периода. Конечно, убийство историков несопоставимо с 1930-ми годами, однако доклад, опубликованный FIDH [Международной федерацией за права человека], убедительно доказывает, что присутствуют все формы преступлений против истории, - утверждает Антоон де Баетс. - Такой историк, как [Сергей] Колтырин, умер в заключении, Наталья Эстемирова [историк и журналист, член правозащитной организации "Мемориал"*] была убита, как и Пол Хлебников [американский историк-журналист российского происхождения], потому что они писали о Чечне... Остальным пришлось уехать из страны, либо они подвергаются преследованиям, как историк Юрий Дмитриев", - продолжает он.

"(...) Ситуация ухудшилась с 2000-х годов при авторитарном путинском режиме и становится все хуже. В мире существует довольно много конституций, которые предписывают, как надлежит писать историю, как это было сделано в 2020 году путем введения концепции "исторической правды" в Основной закон! Как и в Китае, российский лидер превращает историю в поле битвы, чтобы узаконить свою власть, разрабатывая продуманное видение, подкрепленное логикой, которую нельзя недооценивать, и очевидно, что самым важным оружием, которым он располагает, является законодательство. Правовая база носит принудительный, всеобъемлющий и эффективный характер", - указывает историк.

"(...) Должно быть больше документов о преступлениях против истории в Китае, Турции, Иране, Гватемале или Бразилии. Даже Европа от них не застрахована. Мы ясно видим это в мемориальных законах и в ревизионистских инициативах, предпринятых в Польше или Венгрии. (...) Давайте также не забывать о важности учебников и о том, с какими трудностями сегодня столкнулись учителя истории, особенно после убийства Самюэля Пати [в октябре 2020 года], которым стало трудно обсуждать темные страницы нашей истории", - резюмирует собеседник издания.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента