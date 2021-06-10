Французский политический театр? От бульвара до абсурда

"Если наблюдать из Швейцарии за столь близко разворачивающимся французским политическим зрелищем, то следует признать, что оно не имеет себе равных: красочные персонажи, громкие крики, крайняя поляризация, заметные чередования... Но будьте осторожны: из-за агрессивных поз и болезненных переломов этот бульварный театр вот-вот превратится в угрожающий театр абсурда", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"А может, пощечина, которую получил Эммануэль Макрон, свидетельствовала о фатальном сдвиге французских политических нравов? Такая теория, постоянно распространяемая средствами массовой информации и новостными каналами в течение вторника, теперь воспринимается почти как должное. Оборотная сторона негодования направлена против просочившихся экстремистов, разгоряченных теориями заговора, единственной целью которых является яростная атака на символы государства. Лицевая сторона негодования направлена против президента Республики, который своими кривляньями в СМИ и сомнительными замечаниями о том, что работу легко найти "на другой стороне улицы", опозорил свои должность и вызвал гнев своих сограждан. Констатирование факта априори очевидно: политическая Франция, охваченная спиралью неуважения и невежливости, стала для своих избранных лидеров чем-то вроде постоянной засады", - рассуждает автор статьи.

"(...) Из Швейцарии за тем непрекращающимся и увлекательным бульварным театром, коим является французская политика, хочется по-прежнему следить с такой же страстью и вниманием. Но где же желание смеяться? Где те остроты, которые когда-то выкрикивались вместо инцидентов с насилием? Где стоящее за словесным противостоянием предвыборных периодов умение работать вместе?" - задается вопросом журналист.

"Пьеса, которая разыгрывается в Париже между министерствами, Елисейским дворцом и парламентом, иногда производит впечатление театра абсурда. Усиливается впечатление, что выборные должностные лица бесполезны. Административная писанина часто осуждается как парализующие жесткие рамки. Одно лишь слово "реформа" выводит на улицы сотни тысяч французов. Этот театр власти разыгрывается над пропастью популизма, уклонения от голосования и паранойи, которую подпитывают несколько комментаторов, спешащих превратить свой медийный успех во влияние на выборах. Одним из успешных авторов этой драматургии является Эрик Земмур", - пишет Le Temps.

"(...) И поэтому так ужасна пощечина, которую получил Макрон в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Она не служит выражением страны, охваченной огнем и кровью. Она не является результатом какой-либо предреволюционной ситуации во Франции, наводненной миллиардами евро, которые потратило государство на сдерживание социального пожара пандемии. Она - дочь абсурда и нигилизма, что, похоже, на этой неделе внезапно осознали кандидаты, вступившие в борьбу. Здесь они единодушно выступили в защиту институтов. Все они единогласно заявили, что пощечины при демократии следует наносить только по урне для голосования. Потрясение оказалось сильным. Франция раскрыла для себя то, что речь больше не идет о том, чтобы отстаивать какое-либо дело, вплоть до дуэли. Пощечина, нанесенная для того, чтобы сохранить в памяти лишь щелчок, заменила меч или словесный поединок. Подобный политический театр способен собрать широкую аудиторию на телевидении. Но по эту сторону границы он приводит в отчаяние своих самых ревностных зрителей", - резюмирует Ришар Верли.