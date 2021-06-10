Арест человека, близкого к Кремлю, возвращает Швейцарии старые воспоминания

"(...) Гражданин России, близкий к Кремлю, заперт в швейцарской тюрьме? В этой ситуации присутствует некая атмосфера дежавю, способная заставить швейцарскую дипломатию поседеть от забот, особенно накануне мега-саммита. Арест бизнесмена Владислава Клюшина по запросу американского Министерства юстиции, которое обвиняет его в инсайдерской торговле на суммы в десятки миллионов долларов, во многом напоминает одно дело двадцатилетней давности. Рассматриваемое дело для Берна оказалось еще более деликатным, поскольку оно связано с именем человека, который был управляющим делами президента России, речь шла о Павле Бородине", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Фати Мансур.

"(...) Эта громкая судебная процедура возвращает нас к 17 января 2001 года. В этот день Павел Бородин, бывший интендант Кремля, очень близкий к клану бывшего президента Бориса Ельцина, недавно переведенный Владимиром Путиным на преимущественно почетный пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии из-за коррупционных скандалов, порочащих власть, был арестован в аэропорту имени Джона-Фицджеральда-Кеннеди, в то время, когда он неразумно прибыл на инаугурацию Джорджа Буша-младшего. Ни больше ни меньше. Арест был произведен по запросу женевского правосудия, которое узнало о его поездке и хотело задержать его за незаконное отмывание денег", - говорится в статье.

"В Москве раздались голоса, осуждающие подобное отсутствие гостеприимства по отношению к гостю будущего президента или осуждающие швейцарско-американский заговор. Посол России в США лично обратился к нью-йоркскому судье с просьбой разрешить Павлу Бородину продолжить свою политическую деятельность в консульстве до завершения процедуры экстрадиции. Ничего не помогало, и все запросы на его освобождение под залог отклонялись", - напоминает автор статьи.

"(...) Уставший ждать ответа в американских тюрьмах Павел Бородин наконец согласился на свою экстрадицию. Он провел шесть дней в женевской тюрьме Шан-Доллон, а затем (12 апреля того же года) обвинительная палата Женевы, более осторожно и скептически относившаяся к шансам на его осуждение, вынесла постановление об освобождении Бородина под залог в сумме в 5 млн швейцарских франков. Прибывшие в бумажных пакетах пачки денег были переданы в руки его адвокатов. В конечном счете, того, кто столь давно украшал своим присутствием коридоры Кремля, приговорили к штрафу в 300 тыс. швейцарских франков за незаконное отмывание денег", - пишет Le Temps.

"Дело Владислава Клюшина, близкого к Алексею Громову, "серому кардиналу" российских СМИ, для Швейцарии менее чувствительно, поскольку запрос об экстрадиции является американским. И хотя политический аспект по-прежнему играет важную роль, возможности для отказа в экстрадиции достаточно ограничены. В соответствии с положениями договора, государства обязаны давать добро, если соблюдаются необходимые условия. Швейцарское правосудие должно сначала удостовериться в том, что данное лицо действительно привлечено к ответственности в запрашивающей стране, что факты, в которых оно обвиняется, также подлежат наказанию в соответствии с законодательством Швейцарии и что постфактум не будут выдвигаться другие обвинения (или только в случае запроса на расширение обвинений)", - указывает Мансур.

"Швейцария не предоставляет экстрадицию за политические преступления, а также когда уголовное преследование является лишь предлогом для преследования разыскиваемого лица на подобных основаниях. Адвокаты Владислава Клюшина, который выступает против своего отъезда по ту сторону Атлантики, могут возразить, что судебная процедура в США осуществляется недобросовестно и преследует иные, более постыдные цели. Это способ дать понять, что Соединенные Штаты, дружественная страна, хотят обмануть федеральные власти, дабы заполучить того, кто выдаст им секреты", - комментирует журналистка.

"(...) Ингрид Райзер, официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии, уточнила: "Гражданин России Владислав Клюшин был арестован в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещен в изолятор для возможной экстрадиции. Во время допроса он сказал, что выступает против своей экстрадиции в США. 19 апреля 2021 года посольство США в Берне официально запросило его экстрадицию на основании двустороннего договора между Швейцарией и США. Владислава Клюшина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников". По делам, подлежащим обжалованию и признанным особо важными, последнее слово остается за Федеральным уголовным судом. Вопрос о том, возможно ли окончательное вето со стороны Федерального совета, остается спорным. Во всяком случае такого еще не было", - резюмирует Фати Мансур.