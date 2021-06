10 июня 2021 г. Эндрю Креймер и Антон Трояновский | The New York Times Запретом на деятельность организаций Навального Путин посылает четкий сигнал Байдену "В среду российский суд признал политическое движение Алексея Навального экстремистской сетью. Этот примечательный шаг направил месседж президенту Байдену перед его встречей на следующей неделе с президентом Владимиром Путиным: внутренние дела России не обсуждаются", - пишет The New York Times. "Это решение суда - почти наверняка принятое с благословения Путина - неизбежно загонит движение глубже в подполье после нескольких месяцев, в течение которых многолетние усилия Кремля по подавлению инакомыслия перешли в более агрессивную фазу. По закону организаторы, спонсоры и даже сторонники Навального в социальных сетях теперь могут быть привлечены к ответственности и приговорены к тюремному заключению", - говорится в статье. "Это постановление повысило ставки на женевском саммите для Байдена, который пообещал выступить против нарушений Путиным международных норм. Но российский президент заявил, что, хотя он готов обсуждать с Байденом киберпространство и геополитику, он не будет участвовать в переговорах о том, как он управляет своей страной. Вопрос в том, в какой степени Байден принимает эти требования", - подчеркивается в публикации. (...) "Встреча в Женеве 16 июня состоится после нескольких месяцев, в течение которых Путин демонтировал большую часть того, что оставалось от российского политического плюрализма, и дал понять, что он будет игнорировать критику Запада. Навальный был арестован в январе, вернувшись в Москву после отравления в прошлом году, которое, как утверждают западные чиновники, было совершено российскими агентами. С тех пор тысячи россиян были задержаны во время акций протеста; ведущие оппозиционные политики были заключены в тюрьму или вынуждены уехать в ссылку; онлайн -СМИ получили клеймо "иностранных агентов"; Twitter и другие социальные сети попали под давление правительства, - пишет издание. - (...) "Кремль отрицает свою роль в кампании против Навального и его движения и настаивает на независимости судебной системы России. Однако аналитики и юристы считают суды подчиненными Кремлю и службам безопасности, особенно по политически чувствительным делам". "Путин уже просигнализировал, что отвергнет любую критику действий Кремля по делу Навального, заявив, что Соединенные Штаты не имеют права читать лекции другим. На ежегодной экономической конференции России в Санкт-Петербурге на прошлой неделе Путин неоднократно ссылался на аресты участников беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе, когда ему указывали на репрессии в России или ее союзнице Белоруссии". (...) "Несистемная оппозиция" - это российский термин, обозначающий политические группы, которые не представлены в парламенте и открыто призывают к отстранению Путина от должности. В течение многих лет их терпели, хотя и пристально следили за ними и часто преследовали. Решение суда в среду стало сигналом о том, что эра терпимости подходит к концу", - замечают авторы публикации. "Прокуратура преследовала Навального и других представителей оппозиции, но обычно под такими предлогами, такими как нарушение правил проведения публичных собраний, законов, не связанных с их политической деятельностью, или, в последнее время, правил, запрещающих собрания для ограничения распространения коронавируса. За кулисами, по мнению западных правительств и правозащитных групп, Кремль пошел еще дальше: совершал покушения или вынуждал уехать в ссылку журналистов, диссидентов и лидеров политической оппозиции. Прошлым летом Навальный едва выжил при покушении с применением химического оружия. В 2015 году из пистолета был застрелен еще один оппозиционный лидер и бывший первый заместитель премьер-министра России Борис Немцов. Но чиновники отрицали какую-либо роль в этих действиях". "Ликвидация общенациональной сети Навального ознаменовала собой новую фазу наступления на инакомыслие посредством формального юридического процесса роспуска оппозиционных организаций, несмотря на то, что Конституция страны 1993 года гарантирует свободу слова", - считает The New York Times. (...) "(...) Весной этого года прокуратура потребовала, чтобы суд объявил движение Навального вне закона, используя обозначение, которое уподобляет его членов террористам (...). Доказательства были засекречены, и дело слушалось за закрытыми дверями в московском суде. Юрист, представляющий организации, Иван Павлов, который имел доступ к доказательствам, но не имел полномочий раскрывать их, после предварительного слушания заявил, что они неубедительны и что он будет обнародовать столько, сколько позволяет закон. В течение нескольких дней полиция задержала Павлова по обвинению в раскрытии секретных доказательств по другому делу, не связанному с Навальным, что выглядело как предупреждение воздержаться от агрессивной защиты организации Навального. Ему грозит до трех лет тюрьмы", - сообщается в статье. Как пишет газета, "закон о борьбе с экстремизмом, по словам российских экспертов по правовым вопросам, предлагает обширные возможности для широкомасштабного подавления оппозиции в ближайшие дни или месяцы, но остается неясным, как он будет применяться. По закону организаторам группы грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, если они продолжат свою деятельность. Любой, кто жертвует деньги, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 8 лет. Публичные комментарии, такие как посты в соцсетях в поддержку организаций Навального, также могут преследоваться как поддержка экстремистов". "Это дело направлено против трех некоммерческих организаций, штабов Навального**, Фонда борьбы с коррупцией*/** и Фонда защиты прав граждан*/**. В предварительном решении в прошлом месяце суд постановил приостановить деятельность некоторых из этих групп. (...) В своем заявлении прокуратура сообщила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". (...) "Движение Навального было самым известным в России, открыто призывая к отстранению Путина путем выборов, и его сторонники говорят, что Кремль был полон решимости сокрушить эти усилия прежде, чем они могли бы принести плоды", - заключает газета. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента ** - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ Источник: The New York Times