Экс-президент России Медведев больше не потянет "Единую Россию"

"До выборов в российскую Госдуму осталось три месяца, и подготовка к ним идет полным ходом. Пока судебные органы и власти делают все возможное, чтобы перекрыть путь к выборам возможным кандидатам от внепарламентской оппозиции, кремлевская партия "Единая Россия" сосредоточилась на составлении собственного предвыборного списка", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Предварительный отбор внутри собственной партии, который "Единая Россия" называет по американскому образцу праймериз, проходит на региональном уровне. Эти места желанны несмотря на то, что демократическая процедура порой сомнительна. Так, появлялись сообщения, что граждан принуждали голосовать на праймериз. Как правило, это затрагивает госслужащих и работников бюджетной сферы, например, учителей и врачей", - отмечает журналист Андре Баллен.

"Впрочем, такой активности недостаточно для повышения интереса к партии. Ее рейтинг неудовлетворителен для Кремля. По сообщениям СМИ, администрация президента требует, чтобы партия добилась большинства в две трети голосов. Однако даже по данным близкого к Кремлю института изучения общественного мнения ВЦИОМ, "Единая Россия" уже давно перестала быть объединяющим фактором для россиян. Согласно последнему опросу, только 29,7% россиян проголосовали бы за партию".

"И председатель партии Дмитрий Медведев здесь не поможет. Большинство россиян отрицательно относятся к экс-президенту. Только 23,3% респондентов доверяют Медведеву, в то время как две трети граждан не доверяют ему", - говорится в статье.

"Поэтому политтехнологи Кремля работают над разными вариантами предвыборного списка. Возможно, впервые с 2003 года партию поведут на выборы несколько главных кандидатов. Единоличное лидерство, как говорят, возможно лишь в том случае, если на него согласился бы Путин, но пресс-секретарь Дмитрий Песков пока отвечал на это отрицательно".

"Медведев, возглавивший партию в 2011 и 2016 годах, в этом году не сможет справиться с этим в одиночку. Возможно, его вообще не будет в федеральном списке. Другие политики более популярны, - отмечает Der Standard. - По информации инсайдеров, в качестве дуэта лидеров обсуждаются министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Дополнительно также ищется женщина с компетенцией в социальной и культурной сферах. В качестве альтернативы политтехнологи рассматривают также врачей, отличившихся во время коронакризиса".

"Для Медведева отсутствие его имени в списке означает очередной шаг назад после его ухода с поста премьер-министра в начале 2020 года. Впрочем, это можно будет преподнести, в некоторой мере сохранив лицо. Являясь главой партии, он мог бы управлять избирательной кампанией за кулисами и утверждать, что, будучи заместителем председателя Совета безопасности РФ, он все равно не претендует на мандат в Госдуме. Правда, то же самое можно сказать и о Шойгу и Лаврове", - пишет Der Standard.