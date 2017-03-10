Глава МИД Венгрии: "ЕС должен быстрее реагировать. Кризиса беженцев не существует"

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто призвал в интервью итальянской газете Corriere della Sera отменить санкции ЕС против России. Политик, который встречался 8 марта в Италии с итальянским коллегой Анджелино Альфано, побеседовал с журналисткой газеты Моникой Риччи Сарджентини.

"Политика санкций не разрешила проблему соблюдения Минских соглашений, - сказал Сийярто, - а только нанесла ущерб европейской экономике". "Поэтому санкции надо отменить", - добавил он. Однако политик подчеркнул, что Венгрия - "за территориальную целостность Украины". Глава МИД Венгрии считает, что "необходимо обсудить в рамках ЕС", как решить украинскую проблему, но "сделать нам этого никогда не удавалось".

Также политик заявил, что кризиса беженцев в Европе "не существует". "Они - только малая часть, а все остальные - экономические мигранты, - сказал глава МИД Венгрии. - Политика, которая подталкивает все больше людей приезжать в Европу, - против интересов ЕС". По мнению Сийярто, "мигрантам надо помогать на местах, до того как они предпримут путешествие" в Европу. Квоты на распределение беженцев между странами ЕС - "это приглашение ехать сюда", добавил министр.

"Если европейские элиты не избавятся от политкорректности и не начнут давать настоящие ответы, победят силы, борющиеся с истеблишментом", - утверждает политик. Сийярто нравится слоган президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". "Мы говорим: "Венгрия прежде всего", - добавил он. - Чтобы сделать Европу сильнее, нужны сильные государства. Мы должны перестать передавать власть Брюсселю". Глава МИД Венгрии также признался, что власти страны поддерживают на президентских выборах во Франции правоцентристского кандидата Франсуа Фийона, так как "единственным ответом крайне правым являются правоцентристы, которые в состоянии ответить на потребности страны".

Поясняя новую политику в отношении общественных организаций - пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана назвал их "иностранными агентами, финансируемыми зарубежными деньгами" - глава МИД Венгрии заявил: "Неправительственные организации хотят повлиять на общественные решения - они появляются в Венгрии и все комментируют, но их никто не избирал". Министр заявил, что власть требует от общественных организаций "прозрачности" и предоставления сведений о финансировании.