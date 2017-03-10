Те, кто находится на переднем крае войны с ИГИЛ*, просят Трампа не менять стратегию

Американский бригадный генерал Джон Ричардсон, находясь в оперативном штабе в Эрбиле, координирует бомбардировки Мосула - крупнейшего на иракской территории бастиона ИГИЛ*, пишет El Pais. "Примерно сотня американских военных советников, прикомандированных к иракским войскам в Мосуле, докладывают ему о потенциальных мишенях, а Ричардсон решает, задействовать ли авиацию или ракетные комплексы международной коалиции под руководством США", - сообщает журналист Жоан Фаус.

С помощью самолетов-разведчиков и баз данных Ричардсон старается установить, есть ли в данном районе джихадисты и гражданские лица. "Моя обязанность - санкционировать атаки, а после того, как цель подтверждена, гарантировать, что мы действуем в рамках законов о вооруженных конфликтах", - сказал Ричардсон в телефонном интервью, подразумевая запрет на намеренные удары по гражданскому населению.

"Ричардсон, находясь на фронте войны, защищает осторожную стратегию Пентагона в борьбе с ИГИЛ* - подход, который в президентство Трампа оказался под сомнением; он предсказывает, что через три месяца Мосул будет освобожден", - пишет газета. "Я считаю, что руководство ИГИЛ* ослаблено, боевой дух падает. Хотя у них, возможно, более подходящая территория для борьбы, я не считаю, что они сохранили те же возможности, что и 100 дней назад", - уверяет генерал.

Ричардсона спросили, стоит ли увеличить контингент американских военных в Ираке, который сейчас насчитывает 5 тыс. человек. "Наша стратегия работает. При том уровне поддержки, которую мы оказываем, иракцы демонстрируют мастерство, возможности и мужество в борьбе с противником", - ответил генерал.

Ричардсон не считает, что иностранным военным советникам нужно разрешить участие в боях. "Самый эффективный способ осуществить эту кампанию против ИГИЛ* - разрешить иракцам освобождать свою землю силами своих солдат, а мы будем оказывать поддержку, которая позволит им это сделать, - подчеркнул он. - Это они освобождают Мосул ради своих. Это не американская победа, не победа коалиции. На самом деле это иракская победа, и, полагаю, именно это для нас желательно в конечном итоге".

Газета комментирует: судя по словам Ричардсона, американские военные, размещенные близ мест сражений, против смены стратегии вроде той, за которую ратовал Трамп во время предвыборной кампании, призывая беспощадно атаковать ИГИЛ*. На первой неделе президентства Трамп попросил Пентагон спланировать "ускорение" разгрома ИГИЛ*, а на прошлой неделе получил целый спектр предложений. "Подробности остаются неизвестными, но есть гипотезы, что Трамп, возможно, увеличит число авианалетов и контингент военнослужащих, а также смягчит правила боя, ограничивающие действия "людей в форме" и призванные предотвращать гибель гражданских лиц", - пишет издание.

Ричардсон заверяет, что после инаугурации Трампа в его собственной каждодневной деятельности и в приказах, поступающих из Пентагона, ничего не изменилось.

Ричардсон считает, что боеготовность иракской армии намного выше, чем 10 лет назад. "Он заверяет, что уроки предыдущей войны усвоены: следует избегать иностранных вторжений и способствовать решениям проблем локальными силами, дабы не отталкивать от себя население и не усиливать инсургентское движение и межконфессиональную рознь", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.