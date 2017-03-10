Как ИГИЛ* вымогало деньги у гиганта цементной промышленности

"Франко-швейцарский гигант цементной промышленности LafargeHolcim, мировой лидер в своей отрасли, 2 марта признал в коммюнике, что его предприятие, расположенное в Сирии, согласилось платить деньги вооруженным группировкам, чтобы работники и грузовики могли беспрепятственно попадать на его завод в Ксераб-Хиск на севере страны", - пишет журналист испанской El Pais Оскар Гутьеррес.

"Предприятие делало это в 2013 году и до сентября 2014-го. 19 сентября "Исламское государство"* после продлившегося несколько месяцев наступления на курдские ополчения в окрестностях этого населенного пункта пришло к воротам цементного завода и получило доступ к его инфраструктуре", - повествует газета.

По словам автора, за два дня до этого события Фредерик Жолибуа, руководитель компании Lafarge Cement Syria, которой принадлежит завод, получил по электронной почте отчаянное письмо от сотрудницы: "У нас есть подлежащие уплате суммы, которые требуют ваших указаний, b я рискнула жизнью, вступив в контакт с этим человеком ради того, чтобы деятельность компании продолжалась". Автор поясняет: "Человек, которого сотрудница имела в виду, называл себя "Ахмад Дж.", он был посредником между компанией и (как написал он сам в другом электронном письме) "самой сильной на территории исламистской армией, с которой не стоит шутить". Сотрудница просила о срочном вмешательстве, потому что Ахмад Дж. просил примерно 30 тыс. евро, а эта операция требовала санкционирования".

Два года с лишним назад компании Lafarge и Holcim объединились. Сегодня имя LafargeHolcim на слуху, потому что исполнительный директор Эрик Ольсен выразил готовность участвовать в строительстве "мексиканской стены", задуманной президентом Трампом. Между тем летом 2016 года "команда Трампа воспользовалась тем, что Lafarge жертвовала деньги на Clinton Global Initiative, чтобы заявить о связи Хиллари Клинтон с джихадистами из ИГИЛ*. Дело в том, что две газеты - сирийская Zaman al Wasl и французская Le Monde - уже тогда начали сообщать, что эта цементная компания имела дело с вооруженными группировками в Сирии", - говорится в статье.

"Газета El Pais получила доступ к нескольким документам и электронным письмам компании, которые просочились в интернет. Некоторые из этих бумаг совпадают с теми, которые бывшие сотрудники завода в Ксераб-Хиске приложили к иску, поданному в Париже на LafargeHolcim. Истцы обвиняют компанию в "соучастии" в военных преступлениях в Сирии и "финансировании терроризма". В одной из бумаг говорится об Ахмаде Дж., который поставлял на завод топливо и пуццолан (кремнистую добавку для производства цемента). 1 октября 2014 года, спустя две недели после отчаянного письма сотрудницы, Фредерик Жолибуа санкционировал выплату. В другом из писем Ахмада Дж., имевших отношение к этой операции, упомянут даже другой посредник - некий доктор Талеб со счетом в Ливане, на который требовалось перевести 18 тыс. евро. В иске, поданном в Париже, он фигурирует как Амро Талеб. Согласно профайлу на сайте Колумбийского университета (где он однажды выступал), речь идет о сирийско-канадском консультанте, который работал, в частности, на сирийское правительство и в компаниях Lafarge, British Petroleum и Total", - говорится в статье.

LafargeHolcim воздержалась от комментариев, сославшись на то, что расследование продолжается. На данный момент группа компаний признала, что Lafarge Cement Syria "предоставляла средства третьим сторонам, чтобы прийти к соглашению с вооруженными группировками, продолжить свою деятельность и гарантировать безопасный проход и провоз сотрудников и материалов на завод и с завода". Газета сообщает: на нескольких документах, просочившихся в сеть, есть "штамп ИГИЛ* и подпись его отделения в провинции Алеппо". "Собственно, это пропуска через блокпосты джихадистов для автомобилей компании", - пишет автор.

Газета приводит еще несколько цитат из служебной переписки. 13 июля 2014 года Мамдух аль-Халед, управлявший заводом из Дамаска, написал Бруно Пешо (тогдашнему главе Lafarge Cement Syria), что сирийское правительство, "как ожидается, примет постановление против физических лиц или компаний, покупающих нелегальную нефть. Думаю, что наша компания должна быть к этому готова". Пешо порекомендовал оправдываться: мол, компания потребляет очень мало нефти по сравнению с объемами, которые идут на черный рынок через Турцию, и иначе встанет производство цемента, с которого сирийское правительство получает налоги.

"Даже курды покупали нефть у ИГИЛ*, так что нефть, которую потребляла Lafarge, наверняка поступала от ИГИЛ*", - вот одно из свидетельств, приведенных в парижском иске. "Бывшие сотрудники завода также говорят, что администрация предприятия поставила свой персонал в опасное положение", - говорится в статье. В 2012 году Lafarge вернула на родину своих французских сотрудников, но завод не закрыла, сирийцы продолжили работу. "Некоторые из сотрудников, в том числе один из истцов, были похищены", - говорится в статье. В письмах, написанных после эвакуации в сентябре 2014 года, говорится об освобождении двух сотрудников-христиан, "обращенных в ислам" и отправленных в Манбидж на "курсы и уроки мусульманской религии". Кто их схватил, неясно, но Манбидж тогда был в руках ИГИЛ*.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.