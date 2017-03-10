"Попрошайка-тур" итальянца в Москву

"Председатель итальянской правопопулистской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини регулярно ездит в гости в Москву", - пишут журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт и Йорг Бремер, напоминая о ноябрьском визите итальянца в Москву, когда он вышел с плакатом на Красную площадь и его забрала полиция.

Во время последнего визита российская правящая партия "Единая Россия" исполнила одно из желаний Сальвини: в понедельник он вместе с представителем "ЕР" Сергеем Железняком подписал соглашение о сотрудничестве на пять лет. Оно предусматривает консультации и обмен информацией по всем "актуальным вопросам". В декабре "Единая Россия" заключила аналогичное соглашение с "Австрийской партией свободы" (АПС).

"Однако рейтинги "Лиги Севера", которая на выборах может получить лишь около 10%, значительно ниже, чем у АПС, и потому, с точки зрения Москвы, у Сальвини, выступающего за отмену санкций против России в связи с войной на Украине, заметно меньше шансов прийти к власти", - говорится далее. Возможно, этим объясняется заявление Железняка о том, что "Единая Россия" готова заключить подобные соглашения со всеми итальянскими партиями. В особенности он выделил "Движение пять звезд" Беппе Грилло, которое также "олицетворяет протест против Евросоюза и евро". Недавно Сальвини заявил, что "Лига Севера" направила "первую европейскую делегацию", которая посетила оккупированный Россией украинский полуостров Крым "после его освобождения".

43-летний председатель партии, которая, несмотря на экономический и миграционный кризис, никак не может выбраться из низких рейтингов, делает ставку на российскую карту. Курс Сальвини вызывает немало споров - многие члены партии желают его ухода и возвращения основателя "Лиги Севера" Умберто Босси, говорится в статье.

"Сальвини, который, кстати, ездит в Москву в одиночку, приходится демонстрировать качества руководителя, и он, по всей видимости, надеется получить от России кредит для своей оставшейся без денег партии по примеру французского "Национального фронта", - предполагают журналисты. "Национальный фронт" получил кредит в размере 9 млн евро от банка из окружения Путина, напоминают журналисты, но с декабря Москва требует вернуть деньги в связи с тем, что кандидат Франсуа Фийон также выступает с дружелюбных по отношении к России позиций и когда-то даже считался фаворитом выборов.