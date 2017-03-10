Мировая политика в Москве

За два последних дня российский президент встретится с тремя высокопоставленными политиками: в четверг - с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и затем с главой немецкого МИДа Зигмаром Габриэлем, а в пятницу - с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Но какими бы разными ни были гости, тема, вокруг которой шла и еще пойдет речь, одна и та же - ситуация в Сирии, пишут политические обозреватели Frankfurter Allgemeine Юлиан Дорн и Анна-Лена Риппергер.

Израильский премьер "хочет заставить Россию повлиять на своего партнера по сирийскому конфликту Иран - прежде всего Нетаньяху заинтересован, чтобы из Сирии ушла "Хизбалла", которая получает финансирование и вооружение из Ирана", говорится в статье. Еще до поездки в Москву, как сообщала израильская газета The Times of Israel, Нетаньяху предупреждал о попытках Ирана закрепиться на длительный срок в Сирии. По его словам, Тегеран "стремится создать на Голанских высотах фронт против Израиля".

Израильское правительство опасается, что бойцы "Хизбаллы" могут воспользоваться непростой ситуацией в Сирии и просочиться на территорию Израиля. В связи с этим Израиль существенно усилил свое военное присутствие вдоль границы и начал применять беспилотники для контроля за воздушным пространством.

Сирия стала темой переговоров и во время первого визита в Россию Зигмара Габриэля в качестве нового главы немецкого МИДа, продолжают журналисты. Также речь шла о наращивании вооружений как в НАТО, так и в России. Во время беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым Габриэль заявил, что он опасается "новой спирали гонки вооружений".

В пятницу российский президент встретится в Москве с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. У двух политиков есть много вопросов для обсуждения: самой приоритетной темой в повестке Эрдогана станут, предположительно, экономические отношения с Россией, которые серьезно ухудшились после дипломатического скандала в 2015 году. Тогда после инцидента с уничтожением турецкими самолетами российского бомбардировщика на сирийско-турецкой границе Кремль ввел торговое эмбарго против Турции, напоминают авторы. Помимо этого, Москва ввела визы для турецких граждан и запретила российским туроператорам продавать туры в Турцию. После того как Эрдоган принес официальные извинения за уничтожение самолета, двусторонние отношения значительно улучшились, тем не менее визы и торговое эмбарго так и не были отменены.

Между тем это эмбарго, по всей видимости, не играет никакой роли в экспорте оружия и энергоснабжении: еще в ноябре прошлого года министр обороны Турции заявил, что он ведет переговоры с Россией о покупке комплексов ПВО С-400. В пятницу, вероятно, может быть решена судьба этой сделки. Кроме того, в Турции при помощи России собираются строить атомную электростанцию.

Также Путин и Эрдоган обсудят конфликт в Сирии. Обе страны являются членами альянса по борьбе с "Исламским государством"* и важными игроками в процессе мирного урегулирования в Сирии. Турция имеет серьезное влияние на так называемую "умеренную" сирийскую оппозицию, а Россия, напротив, поддерживает режима Асада. Множество вопросов по Сирии вызывают у сторон немало разногласий, констатируют журналисты, к тому же Москва и Анкара имеют совершенно разные интересы. Турция, например, не приемлет сирийского президента Башара Асада, за которого "цепляется" Россия, говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. - Прим. ред.