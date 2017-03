10 марта 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Как события 1917 года в России заново разыгрываются в соцсетях В ноябре 1916 года Павел Милюков осуждал неспособность правительства выработать стратегию: "Что это - глупость или измена?" Тогда "речь Милюкова вызвала бурные диспуты в Думе", напоминает корреспондент Financial Times Макс Седдон. "Когда же ровно через 100 лет он "запостил" ее в "ВКонтакте" - самой популярной в России соцсети - реакция была совершенно иной", - пишет журналист. Так, пользователь Владимир Курочкин, одесский милиционер в отставке, написал, что все совсем как сейчас - словно 100 лет и не миновало. "Поставь лайк, если ты собираешь чемоданы на последний пароход в Румынию прежде, чем красные прострелят тебе ногу из револьвера", - добавил волгоградский студент Даниил Кравцов. [Все цитаты приведены в переводе с английского текста на сайте газеты. - Прим. ред.] Журналист замечает: "Спустя столетие после русской революции тысячи людей переживают события, которые стали ее причиной, благодаря сайту, где письма и дневники исторических личностей представлены в формате "обновлений статуса в соцсетях". "Проект 1917" высвечивает, с какими сложностями до сих пор сталкиваются россияне, пытаясь осмыслить бурный прошлый век. Он также напоминает о том, как сегодня революции разворачиваются в режиме реального времени. Это чувствительная тема для президента Путина, который 17 лет имеет почти неограниченную власть". Автор идеи - Михаил Зыгарь, в прошлом главный редактор телеканала "Дождь", автор книги "Вся кремлевская рать". С помощью пяти ученых и группы дотошных аспирантов команда Зыгаря старается оживить события 1917 года для нового поколения. "Государственных СМИ в России колоссально много, и все они говорят одно и то же - что в 1917-м было две "цветные революции" и что они финансировались из-за границы, - рассказал Зыгарь. - У людей нет ничего, с чем они могли бы сравнить телепередачи, поэтому мы пытаемся показать им более полную версию истории". "Проект 1917" завоевал воображение молодых образованных россиян в момент, когда Кремлю трудно сформулировать свою позицию по поводу годовщин Февральской и Октябрьской революций", - отмечает автор. "Отголоски уличных протестов против самодержавного правления ставят Путина в неудобное положение, поскольку он ответил жесткими притеснениями на сопротивление его возвращению в Кремль в 2012 году. В своих немногочисленных публичных высказываниях о столетии революций он обвинил в бедах России многих своих предшественников, но все же пытался оправдать созданные ими системы", - говорится в статье. "Для Зыгаря открыть доступ "поколению ВК" к первоисточникам 1917 года - это попытка противостоять цензуре", - пишет автор. "Доступ к первоисточникам - само по себе что-то вроде системы ценностей. Он демонстрирует тебе, что общество делает свой собственный выбор и само повелевает своей судьбой, - говорит Зыгарь. - История не делается в результате планов императора или каких-то иностранных заговорщиков, в ней любой человек играет какую-то роль". Эксперт Кирилл Соловьев (РАН) говорит, что в интересе молодежи к проекту проявилось желание не ограничиваться узкой официальной информацией. "Про 1917 год говорят все, но мало кто что-либо о нем знает, - замечает он. - Людям нужно знать источники и понимать, что события были намного запутаннее, чем любые их идеологические интерпретации". Журналист полагает: "Отсутствие "генеральной линии" в оценке революций 1917 года означает, что эти события открыты для самых разных интерпретаций". Согласно недавнему опросу "Левада-центра", 35% россиян не имеют определенного мнения о том, позитивным или негативным явлением была Февральская революция. "У правительства, в сущности, нет позиции по этому вопросу, - говорит Соловьев. - Оно хочет сделать это время моментом национального примирения, но главное - не примирение, но понимание значимости того, что произошло". В комментариях к "Проекту 1917" некий пользователь (его имени газета не называет) написал: "Такими темпами "ВК" будет спонсировать реальную революцию!" С точки зрения Зыгаря, это мнение совершенно не соответствует истине. "Можно понять, как бы оно выглядело, если бы произошло сейчас", - говорит он. Но "в определенный момент осознаешь, что все теории, будто революции организуются людьми, - полная чушь. Просто внезапно происходит роспуск правительства", добавляет Зыгарь. Он намерен продолжить проект - облечь в драматургическую форму, возможно, глобальные бурные события 1968-го и путча в августе 1991-го в СССР. Источник: Financial Times