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10 марта 2017 г.
10 марта 2017 г.

Джейн Крофт | Financial Times

В суде над братьями Кэнди всплывают российские связи

"В четверг сумрачный мир российской разведки и фигура Александра Литвиненко - убитого экс-агента КГБ - стали частью разбирательства в Высоком суде по делу Кристиана и Ника Кэнди", - сообщает Джейн Крофт в The Financial Times.

Против этих застройщиков подан гражданский иск: Марк Холиоук обвиняет их в том, что они угрозами вымогали у него выплаты в размере 37 млн долларов за ссуду в 12 млн долларов.

"Королевский адвокат Роджер Стюарт, представляющий Холиоука, пробудил призрак российских связей Кэнди во врем допроса Стивена Смита, их давнего делового партнера и бывшего директора CPC - компании Кристиана Кэнди, - говорится в статье. - Смит был также директором компании RISC - частного детективного агентства - с 2005 по 2013 год".

В суде ему задали вопросы по поводу денежных средств, выплаченных RISC Литвиненко, отравленному впоследствии радиоактивным изотопом полоний-210, и подозреваемому в его убийстве Андрею Луговому. По словам Смита, он знал, что у Литвиненко "были какие-то дела с RISC", но никогда не общался лично ни с одним из россиян", передает корреспондент.

Источник: Financial Times


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