Борис Джонсон готов взять резкий политический поворот - стать первым за пять лет министром иностранных дел Великобритании, посетившим Россию

"Едучи из Лондона в прошлые выходные, я пропустила поворот на Оксфорд (...) из-за короткого пункта в самом конце полуденных новостей по радио. В нем говорилось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели поедет в Москву - пройдет этот путь первым из британских министров иностранных дел за пять лет", - сообщает Мэри Дежевски в Independent.

"Это заявление министерства иностранных дел (...) заслуживает больше внимания, чем мой вздох удивления, когда я услышала его впервые", - полагает журналистка.

"Во-первых, оно равносильно резкому повороту внешней политики, одному из самых судьбоносных шагов правительства Великобритании за много лет. Во-вторых, это редкое явление в нынешнем мрачном мире дипломатии - ход в правильном направлении, который может сыграть маленькую роль в улучшении мира", - говорится в статье.

"По официальной версии, Борис станет - "в надлежащий срок" - первым за пять лет министром Великобритании, посетившим Россию, чтобы дать русским трепку и вдолбить им известные позиции Великобритании по текущим конфликтам, таким как Сирия и Украина. Возможно, он это и сделает, хотя бы для формы, - передает Дежевски. - Но смысл не в этом. Смысл в том, что между странами не было встреч лицом к лицу на таком уровне с 2012 года и что Джонсон едет к ним, а не Сергей Лавров, его коллега на той стороне, едет сюда. Очередность ясна. Это Великобритания изменила свою позицию, а не Россия".

"Однако на самом деле расчет изменило избрание Дональда Трампа. Из-за стремления сделать так, чтобы США предоставили России новую возможность, он попал в самые разные трудности на родине, и вероятно, что хваленую встречу с Путиным ему пришлось отложить. Если администрация Трампа в конечном счете решит открыть для России дверь - что она сделает, как я полагаю, - тогда Великобритания, и так отстранившаяся от ЕС, рискует оказаться в опасной изоляции - или снова выглядеть, как "пудель", если сделает свой резкий поворот слишком поздно", - говорится в статье.

"В этом случае срок объявления о том, что Борис едет в Москву, вероятно, наилучший из возможных, - признает журналистка. - Всего несколько дней назад британское правительство получило нечто вроде прикрытия для смены политики, когда комитет Палаты общин по внешней политике опубликовал свой отчет об отношениях с Россией. Хотя там было достаточное количество бряцания саблей в духе холодной войны, вывод заключался в том, что попытки изолировать Россию оказались контрпродуктивны и что давно пора Великобритании снова вовлечься в отношения с ней, иначе она рискует оказаться в уязвимом положении. Теперь этот отчет можно цитировать для опровержения любых возражений, которые могут высказать члены парламента или министерство иностранных дел".