По силам ли Москве ближневосточная ноша?

Когда "чума суннитского экстремизма" в лице "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* будет побеждена, Сирия может стать платформой для "шиитского экстремизма", направленного против Израиля, сказал Путину в Москве Нетаньяху и призвал приструнить Иран. Но Тегеран - главный защитник Асада. Что Путин мог пообещать и что он сможет выполнить? - пишут СМИ. В пятницу Кремль посетит президент Турции Эрдоган.

За два дня российский президент встретится с тремя высокопоставленными политиками: в четверг он беседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с главой немецкого МИДа Зигмаром Габриэлем, а в пятницу примет президента Турции Реджепа Эрдогана. Тема, вокруг которой шла и еще пойдет речь, одна и та же - ситуация в Сирии, пишут политические обозреватели Frankfurter Allgemeine.

Израильский премьер "хочет заставить Россию повлиять на своего партнера по сирийскому конфликту Иран - прежде всего, Нетаньяху заинтересован, чтобы из Сирии ушла "Хизбалла", которая получает финансирование и вооружение из Ирана", говорится в статье. По словам Нетаньяху, Тегеран "стремится создать на Голанских высотах фронт против Израиля".

Приоритетной темой в повестке Эрдогана в пятницу предположительно станут экономические отношения с Россией, которые серьезно ухудшились после дипломатического скандала в 2015 году и введения Кремлем торгового эмбарго против Турции. Между тем это эмбарго, кажется, не играет никакой роли в экспорте оружия и энергоснабжении: Турция ведет переговоры с Россией о покупке комплексов ПВО С-400 и с помощью России собирается строить АЭС, говорится в статье.

Также Путин и Эрдоган обсудят конфликт в Сирии. Турция имеет серьезное влияние на так называемую "умеренную" сирийскую оппозицию, а Россия, напротив, поддерживает режима Асада. Турция не приемлет сирийского президента Башара Асада, за которого "цепляется" Россия, говорится в статье.

"Президент Путин в четверг провел переговоры с приехавшим к нему с визитом израильским премьером", - сообщает The Wall Street Journal.

Накануне встречи в российской столице Биньямин Нетаньяху похвалил усилия России по борьбе с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"* в Сирии, но также выразил опасения: когда "чума суннитского экстремизма" в лице этих двух группировок будет побеждена, Сирия может стать платформой для поддерживаемого Ираном "шиитского экстремизма", направленного против Израиля, пишет издание.

С учетом многочисленного русскоязычного населения Израиля и того факта, что отношения с президентом Дональдом Трампом у Нетаньяху складываются лучше, чем с Бараком Обамой, израильский премьер находится в "уникальном положении", которое позволит ему служить посредником между США и Россией, считает израильский политолог Митчелл Барак.

Российские аналитики утверждают, что связи Москвы с Ираном не являются прочными. В то время как Москва пользуется широкомасштабным сотрудничеством с Тегераном от Сирии до Афганистана, их отношения носят в основном ситуационный характер.

Биньямин Нетаньяху посетил Москву, стремясь добиться от российского президента подтверждения того, что присутствие России в Сирии поможет Израилю помешать его главному врагу, Ирану, воспользоваться ситуацией хаоса, чтобы окончательно закрепиться на северной границе Израиля, пишут журналисты The Washington Post Дэвид Филипов и Рут Эглаш.

"Хотя Россию не устраивают некоторые стратегические цели Ирана в послевоенной Сирии, неясно, как далеко может пойти Путин в поддержке действий Израиля по предотвращению создания Ираном сферы влияния от Тегерана до Ливана через Сирию и Ирак", - говорится в статье.

Израиль неоднократно разъяснял Путину свои "красные линии" в отношении Ирана и поддерживаемых им группировок - ливанской "Хизбаллы" и других шиитских группировок.

Официально Москва отказывается комментировать дальнейшую судьбу иранских сил в послевоенной Сирии. У Путина нет ни возможностей, ни намерений исключать Иран из процесса урегулирования в Сирии, ведь роль Ирана в поддержке Асада намного превосходит роль России, считает внешнеполитический аналитик Владимир Фролов (Москва).

Издание сообщает, что военные из КСИР вплотную приблизились к границе на Голанских высотах, установленной с Израилем по условиям перемирия 1967 года, а в среду иракская шиитская группировка "Хизбалла аль-Нуджаба" провозгласила создание "Бригады освобождения Голанских высот".

Как считается, Израиль в последние годы негласно произвел несколько авиаударов на территории Сирии, нацеленных на предполагаемые оружейные склады и хранилища ракет Ирана и "Хизбаллы". Россия закрыла глаза на эти действия.

"Путин, сделавший поддержку Асада основой своей политики, скорее всего, не будет готов поддержать активные военные действия со стороны Израиля", - говорится в статье.

"Учитывая все это, трудно понять, что Путин может пообещать Нетаньяху, - сказал Фролов. - Он может пообещать многое и, скорее всего, так и сделает, но он не в том положении, чтобы выполнить это".

Во время беседы с Путиным, пишет журналистка Libération, для того чтобы подкрепить свои доводы, лидер Израиля напомнил, что праздник Пурим "отмечает провалившуюся попытку персов уничтожить еврейский народ 2500 лет назад". "И сегодня есть попытки со стороны продолжателя древней Персии - Ирана - уничтожить еврейское государство", - заявил Нетаньяху.

Однако для Путина - это давняя история. Российский президент, шутя, заметил, что данные события произошли в V веке до нашей эры. "Мы живем уже в другом мире, но давайте сейчас об этом поговорим", - сказал Путин.

*"Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ) - запрещенные в России террористические организации. - Прим. ред.