Бунт Восточной Европы против диктата Брюсселя

"Прошедший европейский саммит углубил непонимание между восточной и западной частью Старого Света", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"По идее он должен был обеспечить восстановление единства европейцев, подверженного центробежным силам после "Брекзита". Однако европейский саммит 10 марта, наоборот, усилил разногласия между востоком и западом континента. Брюссель, уже урезанный на влиятельную часть своего западного фланга выходом Великобритании, теперь становится свидетелем того, как пожар разгорается в восточной части Европы", - говорится в статье.

"Их возмущение никогда еще не было столь резким. "Мы присутствуем при расчленении единой Европы. Отныне в недрах Европы существуют три крайне различных образования: Европа, Центральная Европа и Восточная Европа. Но на этот раз континент разделяет не Россия, а отступники в Версале!" - воскликнул знаменитый автор редакционных статей болгарской газеты "Сега" по поводу встречи, организованной 7 марта Клубом Большой Европы (Club Grande Europe - французский пресс-центр, некоммерческая ассоциация, способствующая распространению информации о целях и задачах "расширенной Европы". - Прим. ред.). Предложение учредить Европу "на разных скоростях", сделанное накануне Францией, Германией, Италией и Испанией, которые собрались в старинном королевском городе, вывело страны Восточной Европы из себя, и они утратили сдержанность. Они почувствовали себя "изгоями", не допущенными к великим решениям, которые теперь принимаются странами-основателями. Отныне они боятся, что станут членами второго сорта, отодвинутыми западными государствами", - отмечает Лассер. "Эта попытка возродить Европу 50-х годов представляется нам некой неуместной ностальгией", - заявляет член Европарламента от Венгрии Дьёрдь Шёпфлин.

"Страны Востока противостоят миграционной политике Европы, протестуют против открытия границ перед мигрантами, которое поддерживает Германия, и против квот, которые хочет им навязать Брюссель. "Германия, Франция, Швеция решили открыть свои двери и стать мультикультурными обществами. Это их выбор. Эти страны вольны делать что хотят у себя дома! Но Венгрия не хочет становиться мультикультурной. Она не хочет жить так, как Франция и Германия. Прекратите вызывать у нас чувство виновности!" - отчеканил Дьёрдь Шёпфлин, обращаясь к Клубу Большой Европы.

"Расхождение присутствует и во взглядах на экономику. Страны Востока выступают против политики "двойных стандартов", которую проводят западные предприятия по отношению к Востоку. "Брекзит" усугубил скрытое недовольство, возникшее между двумя частями континента. Это обусловлено тем, что выход Великобритании лишает страны Востока их лучшего союзника в борьбе против централизации ЕС и господства еврозоны. Сегодня они опасаются того, что диктат Брюсселя заменит диктат Москвы", - полагает автор.

Непонимание с Парижем, Берлином и Брюсселем, казалось, еще никогда не было столь глубоким, отмечает Лассер. "Когда мы спорили о политике жесткой экономии, нас объявили антиевропейцами. Когда мы защищались от политики квот для мигрантов, нас отнесли к антиевропейцам. Что это за Европа, в недрах которой те, кто не согласен с господствующей позицией, расцениваются как плохие европейцы? Я сожалею, что вместо того, чтобы объединиться и оставаться сплоченными перед лицом беспрецедентных вызовов, которые им угрожают, европейские страны растрачивают свои силы на рытье новых рвов между ними и на углубление своих разногласий", - комментирует Петр Друлак, чешский посол в Париже. По его утверждению, страны-члены ЕС сами "подливают масла в огонь", а отнюдь не Владимир Путин.