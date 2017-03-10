Павел Лунгин: "Советское кино ушло в прошлое"

Режиссер фильмов "Такси-блюз" и "Остров" приглашен в Париж на фестиваль "Когда русские поют", где он представляет свой фильм-оперу "Дама пик". Интервью у Павла Лунгина взяла журналистка Le Figaro Мари-Ноэль Траншан.

В Париже до 14 марта продлится третий Фестиваль российского кино, который проходит под лозунгом "Когда русские поют". Цель организаторов - открыть для публики великие музыкальные картины 1930-1940-х годов, самородки 1960-х, а также показать антологию из семи документальных фильмов, посвященных большевистской революции, которая отмечая в этом году 100-летие. Приглашение на фестиваль Павла Лунгина - удобный случай снова встретиться с ним и убедиться, что он нисколько не утратил свою хладнокровную иронию, пишет журналистка.

"Я всегда стремлюсь к чему-то новому. Мне захотелось соединить оперу и гангстерский фильм, - говорит Лунгин о "Даме пик". - Опера для меня ближе к кино, чем к театру. Она основана на эмоции и обращается к широкой публике, как кино".

"После вашего первого успешного фильма "Такси-блюз" в 1990 году вы создали портреты многих мафиози. Можно сказать, вы прослеживали их эволюцию. Что изменилось с тех пор?" - спросила Траншан.

"Сейчас полиция многофункциональна: полицейские охотятся за бандитами и сами являются бандитами. После падения коммунизма все стало оспариваться, стало хаотичным, но, когда я снимал "Такси-блюз" и "Луна-парк", это была эпоха раскрытия личной свободы посреди тотальной неразберихи. Сегодня же мы видим возвращение к государству, которое занимает все больше места и заполняет все пустоты. Мы возвращаемся если не к имперскому деспотизму, то во всяком случае к государственному контролю. В 1990-е годы все было сложно, но было больше жизни. А тут мы находимся в положении маятника, народ по инерции движется то вправо, то влево. Не думаю, что кто-нибудь действительно понимает, по какой дороге мы идем. Однако думать, что Путин - самодержец, значит самого себя пугать. Если бы он хотел абсолютной власти, он бы ее захватил", - считает Лунгин.

"Вы понимаете, почему Россия вызывает тревогу у Запада?" - спросила журналистка.

"Если Россия и вызывает тревогу у Запада, то это взаимно. Россия тоже обеспокоена своим местом в мире, своими международными отношениями. В России все испытывают странное чувство недолюбленности. Я его не разделяю, но ощущение глубокой обиды имеет место. В качестве замены холодной войны выступает атмосфера глухой вражды", - ответил Лунгин.

"Кто сейчас ходит в кино?" - поинтересовалась журналистка.

"Кинозалы заполняют молодые, это их жизнь, их вкус. Зрелые люди в кино чувствуют себя не так комфортно. Они ходят в театр, музей, оперу. Существует мнение, что кино - это для идиотов. Культура грубого смеха. Произошел разрыв с традицией советского кино. Хорошо идут только телесериалы, особенно про полицию. Это огромное окно в жизнь", - считает Лунгин.

На вопрос о своих планах режиссер ответил: "У меня намечен израильский проект о двух разлученных братьях. Затем фильм об отступлении советских войск из Афганистана при Горбачеве. Это забытая война. Я думаю, что народы должны помнить о своих войнах".