ЕС не считается с Польшей и переизбирает Дональда Туска председателем Европейского совета

"В четверг вечером переизбрание Дональда Туска в качестве председателя Европейского совета было отвергнуто польским премьер-министром Беатой Шидло, которая ставит ему в вину то, что он через Брюссель вмешивается во внутренние дела Польши", - пишет журналист Le Figaro Жан-Жак Мевель.

"В последний раз, когда столица государства пожелала застопорить назначение ответственного лица ЕС, поддержанного абсолютным большинством, это произошло с Дэвидом Кэмероном, который сказал "нет" в 2014 году. Британский премьер-министр остался в изоляции в момент голосования, Жан-Клод Юнкер был назначен председателем Еврокомиссии, и нам известно, каковы оказались последствия для Великобритании..." - напоминает автор.

"Я не понимаю, как одна страна может восставать против решения (Туск), коль скоро все остальные высказываются за него", - не сдержался Франсуа Олланд по прибытии в Брюссель. Ангела Меркель без обиняков отдала свой голос Дональду Туску. Еще более прямо высказался люксембургский премьер-министр Ксавье Беттель, который отказался быть "заложником" Варшавы. Фактически с самых первых минут саммита председатель Европейского совета был переизбран 27 голосами против одной поднятой руки. Британка Тереза Мэй поддержала Дональда Туска, как и венгр Виктор Орбан, а ведь он относится к числу союзников правительства в Варшаве", - говорится в статье.

"По сути, дело это чисто польское, в отличие от судебного процесса, который когда-то возбудил Лондон против Жана-Клода Юнкера, которого сочли "федералистом", то есть слишком европейцем. Беата Шидло, глава польского правительства, сменившая на этом посту Дональда Туска, упрекает его в том, что он с помощью Брюсселя вмешивается во внутренние дела страны. Ярослав Качиньский, лидер находящейся у власти в стране партии "Право и справедливость", прежде всего, обвиняет Туска в том, что тот несет "моральную ответственность" за гибель в авиакатастрофе в 2010 году его брата-близнеца Леха Качиньского, президента Польши", - передает Мевель.

"В конце концов, к ярости националистов партии "Право и справедливость", председателем Европейского совета до конца 2019 года останется поляк - либерал и еврофил. Может, это и знак того, что больше не стоит ждать потакания со стороны ЕС и по другому спорному вопросу: это затянувшийся надолго армрестлинг межу Брюсселем и Варшавой по поводу соблюдения европейских норм правового государства в Польше и призыв Конституционного суда к порядку", - подытоживает Мевель.