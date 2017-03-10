Дипломатия Нетаньяху - Путин: иранский ляпсус

Во время визита в Кремль в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поздравив российского президента Владимира Путина с эффективной борьбой против "Исламского государства"*, выразил беспокойство в связи с присутствием в Сирии сил Ирана и "Хизбаллы", пишет Вероника Дорман во французской газете Libération. "Одной из заявленных целей визита была попытка убедить Путина помешать тому, чтобы это присутствие стало постоянным", - сообщает автор.

Для того чтобы подкрепить свои доводы, лидер Израиля напомнил, что праздник Пурим (приходится на следующие воскресенье и понедельник) "отмечает провалившуюся попытку персов уничтожить еврейский народ 2500 лет назад". "И сегодня есть попытки со стороны продолжателя древней Персии - Ирана - уничтожить еврейское государство", - заявил Нетаньяху.

"Однако для Путина - это давняя история", - пишет Дорман. Российский президент, шутя, заметил, что данные события произошли в V веке до нашей эры. "Мы живем уже в другом мире, но давайте сейчас об этом поговорим", - сказал Путин.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. - Прим. ред.