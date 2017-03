10 марта 2017 г. Фахим Абед и Род Нордлэнд | The New York Times Афганцам, которые работали на США, сказали не подавать документы на американские визы, заявляют их защитники Афганцам, работавшим на американскую армию и правительство, сказали, что они не могут подавать документы на специальные визы в США, хотя Афганистан не входит в число стран, перечисленных в новом запрете президента Трампа на въезд в Америку. Об этом пишут Фахим Абед и Род Нордлэнд в американской газете The New York Times, ссылаясь на защитников афганских беженцев. Афганцам, попытавшимся в четверг подать документы на так называемые специальные иммиграционные визы, в посольстве США в Кабуле заявили, что заявки больше не принимаются, сообщила Джин Шахин, сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир. Как информирует издание, прием документов был заморожен 1 марта. Авторам не удалось получить от чиновников посольства оперативный комментарий. "Не было ясно, связана ли заморозка виз с новым президентским запретом, который не только запретил выдачу виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением, но также постановил сократить количество беженцев в Америку более чем наполовину - до 50 тыс. в этом году, по сравнению со 110 тыс. в 2016 году", - говорится в статье. Сенатор Шахин вместе с республиканским сенатором от Аризоны Джоном Маккейном является ярым сторонником программы специальных иммиграционных виз, предназначенной для афганцев, которым грозит месть за работу с американцами, пишут авторы. "Если мы позволим этой программе прекратить свое действие, для наших союзников в Афганистане это станет знаком того, что США их бросили", - заявила Шахин в опубликованном заявлении. Источник: The New York Times