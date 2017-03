10 марта 2017 г. Марк Лэндлер | The New York Times Говорят, что Джон Хантсмен принял пост посла США в России "Джон М. Хантсмен принял предложение президента Трампа стать послом в России, как сообщили в четверг люди, осведомленные в данном вопросе. Он взял на себя дипломатическое задание, которое было бы сложным и в лучшие времена, но особенно затруднительно сейчас, в связи с вопросами, возникшими по поводу связей штаба Трампа с Россией", - передает Марк Лэндлер в The New York Times. "Республиканец Хантсмен, бывший губернатор Юты, при экс-президенте Бараке Обаме служил послом в Китае с 2009 по 2011 год. По словам экспертов, ему понадобится политическая сноровка, чтобы работать в Москве во времена, когда Трамп призывает к налаживанию связей, несмотря на то, что российская роль в президентских выборах 2016 года остается объектом пристального изучения", - говорится в статье. "Его задачу осложнит не только вся эта неразбериха с расследованием. В политике администрации Трампа относительно Москвы полно непоследовательностей", - сказал бывший посол США в России Майкл Макфол. "У Хантсмена, который попытался стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2012 году, нет связей со штабом Трампа, - сообщает автор. - Хотя Хантсмен поддержал кандидатуру Трампа в 2016 году, позднее он призвал кандидата от республиканцев выйти из гонки - после публикации видеозаписи из программы Access Hollywood, в которой Трамп произносит уничижительные реплики о женщинах". Источник: The New York Times