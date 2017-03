10 марта 2017 г. Майкл В.Хейден | The New York Times Дональд Трамп срывает сбор разведданных "Не могу припомнить другой администрации США, которая бы так быстро отметала мнения разведслужб или так охотно дискредитировала их, называя нечестными или некомпетентными", - замечает по поводу администрации Трампа в статье для The New York Times Майкл В.Хейден, с 1999 по 2005 год возглавлявший АНБ США, а в 2006-2009 годах - ЦРУ. Трамп "не только дал понять, что разведслужбы и "непорядочные", по его словам, крупные СМИ одним миром мазаны, но и сравнил спецслужбы собственной страны с российскими властями, нацистами и WikiLeaks", - говорится в статье. В прошедшие выходные Трамп заявил, что Обама приказал прослушивать телефоны в "Башне Трампа" во время предвыборной кампании 2016 года. "Это столь вопиющее утверждение, что Джеймс Клэппер, экс-директор Национальной разведки, на следующий день опроверг его", - пишет Хейден. "В феврале Трамп обвинил разведслужбы США и прессу в гонениях на своего первого советника по национальной безопасности Майкла Т.Флинна. Он заявил через Twitter: "Разведывательное сообщество (АНБ и ФБР?) незаконно передает информацию неудачливым @nytimes и @washingtonpost". Хейден признает, что утечки информации - реальная проблема. "Но почему администрация США инстинктивно и карательно обвиняет в утечках свои же спецслужбы, если мы пока не знаем, кто виновники?" - вопрошает он. По мнению Хейдена, Трамп, возможно, не учитывает ни масштабы разведывательного сообщества США, состоящего из 17 самостоятельных ведомств, ни тот факт, "что новоиспеченные президенты редко осуществляют крупные перемены в разведслужбах; эта традиция воспринимать разведывательное сообщество как аполитичных профессионалов десятки лет передается от одной администрации к другой". По словам Хейдена, нет данных, что администрация США проконсультировалась с новым директором ЦРУ Майком Помпео или кем-то еще из разведывательного сообщества, прежде чем обнародовать первоначальную версию указа о запрете въезда в США лицам из семи государств. "Еще более настораживают сообщения прессы, что администрация США велела разведслужбам составить список аргументов в пользу опасности этих стран, дабы обосновать переработанный указ. Начинать с политики, а затем просить профессиональных разведчиков дать ей рациональное обоснование - это искажение здорового процесса работы, при котором контекст обсуждения задается твердыми разведданными, а не предвыборными гиперболами", - указывает экс-глава АНБ и ЦРУ. Политизация стала еще тревожнее, когда глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, сославшись на анонимные источники в разведке, заявил, что расследование связей между лицами из избирательного штаба Трампа и Россией, прекращено. "Я могу вас заверить, - сказал Прибус, - причем я получил санкцию на это заявление, что высшие уровни разведывательного сообщества заверили меня, что эти утверждения "не только сильно преувеличены, но и неверны". Хейден считает: "Формулировки Прибуса - политические, эмоциональные и пренебрежительные". По мнению автора, Помпео и Дэн Коутс (кандидат Трампа на пост директора Национальной разведки, пока не утвержденный законодателями. - Прим. ред.) оказались в незавидном положении: "Им придется руководить ведомствами со сложной структурой и предоставлять качественные разведданные, одновременно сопротивляясь администрации США, которая поставила под сомнение порядочность их сотрудников, небрежно использует разведданные и не гнушается попытками задействовать профессиональных разведчиков в качестве политического прикрытия". Хейден призывает их сопротивляться энергично, поскольку и Трампу, и Америке нужна независимая, а не покорная разведка. Источник: The New York Times