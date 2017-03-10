Дональд Трамп срывает сбор разведданных

"Не могу припомнить другой администрации США, которая бы так быстро отметала мнения разведслужб или так охотно дискредитировала их, называя нечестными или некомпетентными", - замечает по поводу администрации Трампа в статье для The New York Times Майкл В.Хейден, с 1999 по 2005 год возглавлявший АНБ США, а в 2006-2009 годах - ЦРУ.

Трамп "не только дал понять, что разведслужбы и "непорядочные", по его словам, крупные СМИ одним миром мазаны, но и сравнил спецслужбы собственной страны с российскими властями, нацистами и WikiLeaks", - говорится в статье.

В прошедшие выходные Трамп заявил, что Обама приказал прослушивать телефоны в "Башне Трампа" во время предвыборной кампании 2016 года. "Это столь вопиющее утверждение, что Джеймс Клэппер, экс-директор Национальной разведки, на следующий день опроверг его", - пишет Хейден. "В феврале Трамп обвинил разведслужбы США и прессу в гонениях на своего первого советника по национальной безопасности Майкла Т.Флинна. Он заявил через Twitter: "Разведывательное сообщество (АНБ и ФБР?) незаконно передает информацию неудачливым @nytimes и @washingtonpost".

Хейден признает, что утечки информации - реальная проблема. "Но почему администрация США инстинктивно и карательно обвиняет в утечках свои же спецслужбы, если мы пока не знаем, кто виновники?" - вопрошает он.

По мнению Хейдена, Трамп, возможно, не учитывает ни масштабы разведывательного сообщества США, состоящего из 17 самостоятельных ведомств, ни тот факт, "что новоиспеченные президенты редко осуществляют крупные перемены в разведслужбах; эта традиция воспринимать разведывательное сообщество как аполитичных профессионалов десятки лет передается от одной администрации к другой".

По словам Хейдена, нет данных, что администрация США проконсультировалась с новым директором ЦРУ Майком Помпео или кем-то еще из разведывательного сообщества, прежде чем обнародовать первоначальную версию указа о запрете въезда в США лицам из семи государств.

"Еще более настораживают сообщения прессы, что администрация США велела разведслужбам составить список аргументов в пользу опасности этих стран, дабы обосновать переработанный указ. Начинать с политики, а затем просить профессиональных разведчиков дать ей рациональное обоснование - это искажение здорового процесса работы, при котором контекст обсуждения задается твердыми разведданными, а не предвыборными гиперболами", - указывает экс-глава АНБ и ЦРУ.

Политизация стала еще тревожнее, когда глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, сославшись на анонимные источники в разведке, заявил, что расследование связей между лицами из избирательного штаба Трампа и Россией, прекращено. "Я могу вас заверить, - сказал Прибус, - причем я получил санкцию на это заявление, что высшие уровни разведывательного сообщества заверили меня, что эти утверждения "не только сильно преувеличены, но и неверны".

Хейден считает: "Формулировки Прибуса - политические, эмоциональные и пренебрежительные".

По мнению автора, Помпео и Дэн Коутс (кандидат Трампа на пост директора Национальной разведки, пока не утвержденный законодателями. - Прим. ред.) оказались в незавидном положении: "Им придется руководить ведомствами со сложной структурой и предоставлять качественные разведданные, одновременно сопротивляясь администрации США, которая поставила под сомнение порядочность их сотрудников, небрежно использует разведданные и не гнушается попытками задействовать профессиональных разведчиков в качестве политического прикрытия".

Хейден призывает их сопротивляться энергично, поскольку и Трампу, и Америке нужна независимая, а не покорная разведка.