10 марта 2017 г. Николас Кристоф | The New York Times Трамп и Россия: надо соединить воедино разрозненные факты "Мне нравился сериал "Карточный домик", но мне всегда казалось, что сценаристы перегибают палку и сюжет неправдоподобный. После семи недель президентства Трампа я должен принести извинения "Карточному домику", - пишет колумнист The New York Times Николас Кристоф. По словам автора, "ничто больше не кажется невозможным, включая самые впечатляющие подозрения, а именно, что команда Трампа так или иначе сговорилась с Россией, чтобы та вмешалась в американские выборы". "Это центральный вопрос, на котором необходимо продолжать фокусироваться. В этом деле много разрозненных фактов, и вызов - в том, как собрать их воедино", - считает автор, далее перебирая все звенья головоломки. 1. "Президент Трамп и его помощники многократно и притворно отрицали связи с Россией". На самом деле, пишет автор, "мы знаем, что контакты по крайней мере полудюжины людей из круга Трампа и высокопоставленных российских чиновников имели место". 2. "Нет никакой очевидной причины для этих контактов", - утверждает автор. 3. "Имела место необъясненная переписка между компьютерным сервером Trump Organization (компания Трампа. - Прим. ред.) и российским "Альфа-банком", который связан с президентом Владимиром Путиным". Как говорится в статье, "по мнению некоторых, этому могло быть невинное объяснение, вроде спама". Однако "нам пока не известно". 4. Автор сообщает, что в пользу "многократных" и "постоянных" контактов должностных лиц из штаба Трампа с российскими спецслужбами, о которых сообщали The New York Times и CNN, говорят и перехваты сообщений российских чиновников, и слежка правительств Великобритании и Нидерландов за встречами в Европе между русскими и членами команды Трампа. 5. "Уважаемый эксперт по России и бывший сотрудник MI-6 Кристофер Стил предъявил ставшее знаменитым досье, в котором утверждается, что русские сняли компрометирующее Трампа видео в 2013 году и что члены команды Трампа сговорились с Кремлем, чтобы повлиять на выборы в США", - говорится в статье. Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявляет, что у него нет подтверждений этого сговора, но выступает за расследование этих заявлений, добавляет автор. 6. "Трамп выразил сбивающий с толку благосклонный взгляд на Россию, а также назначил чиновников, дружественно настроенных по отношению к Москве". 7. "Соратник Трампа Роджер Стоун, судя по всему, хорошо знал об обнародовании электронной переписки предвыборной кампании Хиллари Клинтон со стороны России посредством WikiLeaks". В октябре - за шесть дней до слива переписки - Стоун написал в Twitter: "Хиллари Клинтон конец. #Wikileaks". 8. "Сешнс, судя по всему, - это ложный след - он не был секретным каналом для связи с Кремлем, - продолжает Кристоф. - Более интересным звеном головоломки является Манафорт, на котором сосредоточились следователи из-за его давних связей с Россией". 9. "Из России к нам идет большой денежный поток", - цитирует автор слова Дональда Трампа-младшего в 2008 году. "Россия могла получить влияние на Трампа через займы его компании или другие бизнес-сделки", - отмечает журналист. "Прояснить эти подозрения можно было бы, изучив налоговую декларацию Трампа". 10. "Комитеты по разведке Палаты представителей и Сената по большей части работают за закрытыми дверями, в то время как мы жаждем прозрачности, - говорится в статье. - Крайне необходимо независимое расследование по образцу комиссии по 11 сентября". В заключение автор высказывает свою точку зрения. Он считает, что "Трамп и Путин не заключали четкого бартерного соглашения, чтобы совместно "украсть" выборы, скорее имело место нечто неоднозначное, меньше похожее на сделку, - отчасти потому, что намерением Путина было навредить Клинтон, и он не предполагал, что Трамп на самом деле может победить". Однако, добавляет журналист, "я не удивлюсь, если команда Трампа имела тайные контакты и обменивалась тайными сообщениями (с Москвой), хорошо зная об усилиях России нанести удар по американскому политическому процессу". Источник: The New York Times