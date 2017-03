10 марта 2017 г. Джеймс Кантер | The New York Times Дональд Туск во второй раз стал председателем Европейского совета В четверг Дональд Туск вторично был назначен председателем Европейского совета, несмотря на возражения со стороны правительства его собственной страны, Польши, что создало беспрецедентную конфронтацию в Брюсселе, пишет The New York Times. "Протест Польши был отклонен лидерами 27 других стран-членов ЕС, когда они собрались на свой весенний саммит. В первый раз подобное решение было принято не единогласно с момента учреждения этой должности в 2009 году", - отмечает автор статьи Джеймс Кантер. Премьер-министр Польши Беата Шидло резко раскритиковала решение совета, заявив на пресс-конференции, что оно несет в себе риск усугубить разногласия в ЕС. Туск был главной движущей силой при заключении сделки с Турцией в прошлом году по решению миграционного кризиса, и он координировал ответные действия Евросоюза в отношении планов Британии по выходу из блока, отмечает издание. "Он достойный, эффективный, очень хороший председатель", - охарактеризовал Туска премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. "Лидеры, казалось, с удовольствием перешли к обсуждению насущных проблем, создавая впечатление преемственности и стабильности накануне выборов во Франции, Германии и Нидерландах, где антиевропейские популисты показывают хорошие результаты в опросах общественного мнения", - говорится в статье. "Главная цель для европейских лидеров на этой неделе и позже в этом месяце - положить конец слухам о том, что ожидаемый выход Британии может стать началом масштабного распада ЕС на фоне роста популизма в таких странах, как Франция и Нидерланды, которые занимали центральное положение в блоке с момента его основания", - пишет издание. На повестке дня также стояла проблема наплыва мигрантов из Ливии и других африканских стран, переправляющихся через Средиземное море в Италию. За ужином в четверг лидеры также обсудили неустойчивую ситуацию на западе Балкан, где назревает напряженность и растет российское вмешательство, говорится в статье. Этот регион не обсуждался на уровне руководства ЕС с 2014 года, и он вновь оказался на повестке дня, на фоне того как лидеры пытаются избежать возвращения конфликтов 1990-х годов, отмечает издание. "Чтобы поддержать Албанию, Боснию, Косово, Македонию, Черногорию и Сербию на пути к миру и реформам, лидеры вновь заверили их в том, что они, в конечном итоге, смогут вступить в ЕС, если будут соответствовать критериям членства в блоке", - пишет автор. Лидеры, за исключением Шидло, заблокировавшей формальное утверждение Европейского совета, подтвердили их "недвусмысленную поддержку европейской перспективы для Западных Балкан" в своем заявлении. Источник: The New York Times