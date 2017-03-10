Глава МИД Германии предостерегает от новой холодной войны

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль впервые после своего вступления в должность приехал в Москву. Его визит показал: в отношениях между двумя странами наступила прохлада, пишет Tagesspiegel.

"С Владимиром Путиным многие хотят встретиться - рабочий график российского президента забит под завязку. Только в четверг в Кремле были запланированы визиты трех политических тяжеловесов. Сначала Путин встретился с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, затем с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а вечером была запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В центре всех обсуждений стояли кризисы и конфликты: от Европы до Ближнего Востока", - сообщают авторы публикации Кристиан Бёме и Франк Герольд.

Министр иностранных дел Германии играет в обсуждении этих вопросов далеко не последнюю роль. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Габриэль хорошо знакомы. Еще в бытность Габриэля министром экономики стороны могли вести конструктивный диалог о двусторонних отношениях, несмотря на санкции, заметил Песков. "И это прозвучало так, как будто от Габриэля - теперь на посту министра иностранных дел - ожидают какого-то особо чуткого отношения к российским чаяниям".

"Установившаяся прохлада в отношениях между Москвой и Берлином стала особенно заметной в ходе совместной пресс-конференции главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его немецкого коллеги", - говорится в статье.

"Несмотря на то, что как Лавров, так и Габриэль сначала подчеркнули значение двусторонних отношений и указали на единство позиций по некоторым вопросам, на первый план все же вышли разногласия. До своего визита в Москву немецкий министр посетил страны Балтии, Украину и Польшу и привез с собой оттуда в Москву ощущение, что угроза новой холодной войны все-таки существует. В Москве Габриэль заявил о том, что следует любой ценой избежать закручивания "спирали гонки вооружений". Соседи России, подчеркнул политик от СДПГ, "внимательно и с озабоченностью" следят за происходящим в Калининградской области (речь идет в первую очередь о размещении ракет "Искандер" и наращивании военного присутствия России в регионе. - Прим. ред.), в то время как Москва критикует усиление присутствия НАТО в Восточной Европе", - сообщают авторы.

Помимо этого, замечает издание, Запад обвиняет Россию в нарушении договора по РСМД - Москва все обвинения опровергает. Критика в связи с размещением ракет исходит в основном от Вашингтона. Министр Лавров в ходе беседы со своим германским коллегой затронул, хотя и косвенно, и этот вопрос, указав на то, что Россия реагирует на действия НАТО, пытающегося "взять Россию в кольцо".

"Ядро конфликтов в Европе, по мнению Зигмара Габриэля, лежит в неспособности найти решение кризиса на Украине. Если этот вопрос не решить, невозможно будет успешно выстраивать диалог о разоружении. Наличие подобной связи Сергей Лавров отрицает. Он считает паранойей стремление Запада говорить все время об Украине", - замечают авторы.

По сирийскому вопросу позиции обоих министров практически совпадают. Следует продолжать женевские переговоры, чтобы добиться политического решения конфликта посредством перемирия. "Однако сама Сирия от этого еще слишком далека", - говорится в статье. Это вызывает обеспокоенность, в том числе, у Израиля.

"Хотя правительство Нетаньяху и пытается держаться в стороне от конфликта, однако ему небезразлично происходящее на его северных границах. Угрозой собственной безопасности израильское правительство считает в первую очередь действия своего заклятого врага в лице Ирана. (...) Нетаньяху надеется, что шеф Кремля задействует свои отлаженные контакты с президентом Ирана Хасаном Рухани, чтобы обуздать Тегеран. Однако сомнительно, чтобы Путин и хотел, и был в состоянии выступить здесь в роли посредника. И все же: всем известно, что слово Путина имеет вес - и в Европе, и на Ближнем Востоке", - резюмирует Tagesspiegel.