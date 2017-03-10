Fake news - это не смешно

Популярный термин fake news (фейковые, сфабрикованные новости. - Прим. ред.) сегодня у всех на устах. Его нередко произносят, иронично подмигивая. Без шуток про fake news не обходится сегодня ни одна юмористическая программа, а производство задуманных как шутка фейковых новостей превратилось в настоящий "сатирический бизнес", пишет обозреватель Die Welt Рихард Херцингер.

"Философия постмодернизма учила нас, что СМИ больше не следует расценивать как оттиск происходящего в действительности, а как самодостаточную систему, формирующую свою собственную реальность. Все, что появляется в средствах массовой информации, само собой уже является фиктивным", - рассуждает Херцингер.

"Однако то, что сегодня в действительности связано с понятием fake news, представляет собой феномен, шутки с которым плохи и который в буквальном смысле взрывает изнутри всю самодостаточность постмодернистского медийного дискурса. То, с чем мы имеем дело сегодня, - это целенаправленное использование выдуманных или специально искаженных и сфабрикованных новостей, главной целью которых является подрыв репутации какого-либо института или личности", - продолжает автор.

Как замечает обозреватель, "фейковые новости представляют собой высшую степень политической угрозы потому, что их вброс осуществляется недемократическими силами для планомерного подрыва основ демократического порядка. А в том случае, когда их производство и распространение инициируется и организуется спецслужбами, их следует рассматривать как наступательное вооружение в рамках информационной войны".

"Кто, как не режим Владимира Путина, вот уже несколько лет активно использует систематическую дезинформацию для дестабилизации ситуации у неугодных соседей - таких, как Украина и страны Балтии, а недавно и в ходе президентских выборов в США, а также против традиционных западных демократий", - пишет журналист.

В ходе дебатов в Германии, сетует автор, фейковые новости нередко представляются чем-то банальным, а исходящая от них угроза умаляется. "С недавних пор все чаще указывается на то, что и демократические политики не гнушаются утаивать правду или даже говорить неправду, распространяя тем самым фальшивую информацию". Авторитарные политики, такие, как Путин и Эрдоган, или такие популисты, "как Трамп", просто делают это более откровенно и агрессивно, чем та же Ангела Меркель, утверждают сторонники подобной позиции.

"Подобная позиция, - поясняет автор, - не учитывает принципиальное различие - между попытками манипулировать правдой, предпринимаемыми власть имущими в демократическом государстве, где присутствует контроль со стороны свободной общественности, и дезинформационными техниками на вооружении авторитарных режимов или антидемократических сил, целью которых является разрушение критериев распознавания правды и лжи".

Для тех, кто распространяет сфабрикованные новости, важно не то, чтобы им поверило максимальное число людей. В первую очередь перед ними стоит задача наполнить сознание фейковой реальностью, поставив под сомнение существование объективных фактов как таковых, говорится в статье.

Тем не менее, было бы ошибочно действовать против распространения сфабрикованных новостей при помощи юридических мер, считает Херцингер. "Это станет благодатной почвой для процветания государственного произвола, направленного на подавление неугодной информации и мнений".

Тем более важным в этой связи автор считает активную позицию критически настроенной общественности - особенно на фоне того, что фейковые новости являются частью гибридной войны, которая ведется против западных демократий. "Не стоит упускать из виду опасность того, что в Германии в кампанию по выборам в Бундестаг будут активно вмешиваться кремлевские специалисты по дезинформации и поддерживаемые ими местные правонационалистические и левые силы авторитарной направленности", - уверен автор публикации.

"Термин fake news уже давно используется теми, кто их же и производит, против их критиков. Так, Дональд Трамп и его эксперты по дезинформационным кампаниям систематически используют термин против критически настроенной прессы, чтобы загодя дискредитировать появляющиеся там разоблачения их делишек", - повествует немецкий журналист.