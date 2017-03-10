Расходы на содержание беженцев в Германии превысили 20 млрд евро

Расходы на содержание беженцев, по всей вероятности, "значительно превысят суммы, запланированные правительством Германии и федеральными землями", сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные научной службы бундестага, находящиеся в распоряжении издания.

Служба, как говорится в материале, получила реальные данные о расходах от нескольких немецких федеральных земель. В число расходов входят деньги, выделяемые на предоставление убежища, заботу о несовершеннолетних мигрантах, оказавшихся в стране без сопровождения взрослых, и другую социальную помощь, в том числе языковые курсы и ремонт зданий, в которых размещаются мигранты.

Так, по информации издания, федеральные земли Бавария, Шлезвиг-Гольштейн, Гессен и Берлин приняли на своей территории треть всех беженцев, и на это в 2016 году было потрачено 7,9 млрд евро. "Эти данные Научной службы по четырем регионам показывают, что если пересчитать расходы на беженцев и мигрантов на все немецкие федеральные земли, то на 2016 год они составят около 23 млрд евро", - заявил вице-президент бундестага Йоханнес Зингхаммер.

Как добавляет Die Welt, реальные цифры разошлись с запланированными из-за того, что властям долгое время не было известно точное число беженцев. Также немаловажным фактором являются значительно меньшие объемы депортаций мигрантов. Во многих случаях депортации затягиваются, что приводит к росту расходов на размещение и другие услуги.