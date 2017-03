10 марта 2017 г. Редакция | The Washington Post Сетевые диссиденты выставляют на всеобщее обозрение материальную империю российского премьер-министра Внимание редакции The Washington Post привлекло расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, предметом которого стало имущество премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Журналисты пересказывают содержание выпущенного ФБК фильма "Он вам не Димон". По их словам, документы, подтверждающие связь Медведева с описанными в фильме материалами, добыли "российские хакеры-диссиденты". "Пресс-секретарь Медведева отмахнулась от этой истории, как и Кремль. Но ко вторнику видео Навального - зубастое, сделанное с юмором и лоском (с русскими и английскими субтитрами) - было просмотрено 7,4 млн раз на YouTube и получило 40 тыс. комментариев. Это свидетельство не только поразительной коррумпированности режима Владимира Путина, но и могущества интернета и социальных сетей, которые способны выставить ее на всеобщее обозрение и проинформировать о ней россиян", - говорится в статье. Журналисты сообщают, что Навальный призвал россиян пересылать фильм "Он вам не Димон" друзьям, а также подписывать петицию в поддержку его кандидатуры на выборах президента России 2018 года. "Сомнительно, что Навальному будет разрешено баллотироваться на этих выборах, - пишет издание. - Это и было причиной недавнего уголовного дела против него. Но разоблачение Медведева - изображающего себя технократом, борющимся с коррупцией, - и впечатляющая реакция в интернете дают надежду, что режим Путина может быть ослаблен демонстрацией его преступлений". "От администрации Трампа, получившей поддержку российских пропагандистских каналов и называющей сообщения о ее деятельности "фальшивыми новостями", едва ли следует ожидать, что она поможет смелым диссидентам, вроде Навального, в выставлении напоказ правды о Кремле. Но другие западные правительства и неправительственные организации должны сделать все возможное, чтобы помочь. Распространение свидетельств о коррупции Путина было бы достойным ответом на российскую дезинформационную кампанию на Западе", - резюмируют авторы. Источник: The Washington Post