10 марта 2017 г. Дэвид Филипов, Рут Эглаш | The Washington Post Нетаньяху призывает Путина заблокировать коридор иранского влияния на израильской границе В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Москву, стремясь добиться от российского президента подтверждения того, что присутствие России в Сирии поможет Израилю помешать его главному врагу, Ирану, воспользоваться ситуацией хаоса, чтобы окончательно закрепиться на северной границе Израиля, пишут журналисты The Washington Post Дэвид Филипов и Рут Эглаш. "Хотя Россию не устраивают некоторые стратегические цели Ирана в послевоенной Сирии, неясно, как далеко может пойти Путин в поддержке действий Израиля по предотвращению создания Ираном сферы влияния от Тегерана до Ливана через Сирию и Ирак", - говорится в статье. С тех пор как Россия вступила на территорию Сирии два года назад, Израиль неоднократно разъяснял Путину свои "красные линии" в отношении Ирана и поддерживаемых им группировок - ливанской "Хизбаллы" и других шиитских группировок, вовлеченных в боевые действия в Сирии, говорится в статье. "Нетаньяху посетил Москву четыре раза за последние полтора года, и стороны заключили договоры о сотрудничестве, целью которых было предотвратить столкновение их самолетов в воздушном пространстве Сирии", - добавляют авторы. Журналисты отмечают, что официально Москва отказывается комментировать дальнейшую судьбу иранских сил в послевоенной Сирии. Эта официальная позиция отражает реальность, при которой у Путина нет ни возможностей, ни намерений исключать Иран из процесса урегулирования в Сирии, ведь роль Ирана в поддержке Асада намного превосходит роль России, считает внешнеполитический аналитик Владимир Фролов (Москва). Издание сообщает, что военные из Корпуса стражей исламской революции вплотную приблизились к границе на Голанских высотах, установленной с Израилем по условиям перемирия 1967 года. Также в среду иракская шиитская группировка "Хизбалла аль-Нуджаба" провозгласила создание "Бригады освобождения Голанских высот". Как считается, Израиль в последние годы негласно произвел несколько авиаударов на территории Сирии, нацеленных на предполагаемые оружейные склады и хранилища ракет Ирана и "Хизбаллы". Россия закрыла глаза на эти действия. "Путин, сделавший поддержку Асада основой своей политики, скорее всего, не будет готов поддержать активные военные действия со стороны Израиля", - говорится в статье. "Учитывая все это, трудно понять, что Путин может пообещать Нетаньяху, - сказал Фролов. - Он может пообещать многое и, скорее всего, так и сделает, но он не в том положении, чтобы выполнить это". Источник: The Washington Post