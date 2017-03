10 марта 2017 г. Аллан Слоан | The Washington Post Почему мы едва ли найдем следы связей с Россией в налоговых декларациях Трампа Трое экспертов, опрошенных обозревателем The Washington Post Алланом Слоаном, пришли к единому мнению: даже если у Дональда Трампа есть деловые связи с Россией, они едва ли отразились в его личных налоговых декларациях. "Налоговые декларации не требуют особой конкретики, - сказал Стив Розенталь из Urban-Brookings Tax Policy Center, помогавший The Washington Post и The New York Times анализировать налоговые документы Трампа. - Там не будет графы, в которой значилось бы: "Ссуда от русского олигарха"... Даже если вы берете деньги напрямую у российского правительства, вы не должны указывать, кому платите проценты". "Доходы Трампа поступают от коммерческих предприятий: ООО, корпораций и партнерств, - в которых он является собственником долей, - сообщил налоговый юрист Боб Лорд из Institute for Policy Studies. - (...) Потому что личные налоговые декларации Трампа отражают только доходы и убытки, получаемые Трампом от этих предприятий, его личные налоговые декларации не являются надежным показателем того, существуют ли эти отношения [между ним и Россией]". "Я уверен: если он что-то и сделал, то через ООО. Это едва ли обнаружится в его налоговых декларациях, - полагает Боб Вилленс из Robert Willens LLC, десятки лет помогающий журналистам разбираться со сложными налоговыми проблемами. - Даже если в его налоговых декларациях не упоминается Россия, это не значит, что у него нет отношений с Россией. Или что они есть". "Если мы едва ли найдем следы [экономической] связи с Россией (если таковая имеется, и снова, свидетельств этого нет) в налоговых декларациях Трампа, почему мы заинтересованы в том, чтобы их увидеть? - спрашивает автор. - По той же причине, по которой в наших интересах видеть налоговые декларации президентов и кандидатов в президенты, а также кандидатов на эти посты. Важно увидеть, что они за люди и в каком объеме они помогают платить за страну, которой управляют (или хотят управлять)". "На основании сказанного мне тремя экспертами и на моем собственном опыте, я полагаю, что вероятная причина того, что Трамп не публикует свои налоговые декларации - то, что он не платит или почти не платит подоходный налог; не делает или почти не делает благотворительные пожертвования; в его налоговых декларациях могут быть статьи, не соответствующие его заверениям, что его состояние превышает 10 млрд долларов", - говорится в статье. Источник: The Washington Post