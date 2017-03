10 марта 2017 г. Томас Гроув, Рори Джонс | The Wall Street Journal На переговорах Нетаньяху и Путина в Москве на повестке дня стоит Иран "Российский президент Владимир Путин в четверг провел переговоры с приехавшим к нему с визитом израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Израиль опасается, что в Сирии может утвердиться влияние Ирана в то время, как конфликт там развивается в пользу поддерживаемого Тегераном режима президента Башара Асада", - пишет The Wall Street Journal. Накануне встречи в российской столице Нетаньяху похвалил усилия России по борьбе с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"* в Сирии, но также выразил опасения: когда "чума суннитского экстремизма" в лице этих двух группировок будет побеждена, Сирия может стать платформой для поддерживаемого Ираном "шиитского экстремизма", направленного против Израиля, говорится в статье. С учетом многочисленного русскоязычного населения Израиля и того факта, что отношения с президентом Дональдом Трампом у Нетаньяху складываются лучше, чем с Бараком Обамой, израильский премьер находится в "уникальном положении", которое позволит ему служить посредником между США и Россией, считает израильский политолог Митчелл Барак. "Он, безусловно, понимает установки и тех и других", - говорит Барак. Российские аналитики утверждают, что связи между Тегераном и Москвой не являются прочными. В то время как Москва пользуется широкомасштабным сотрудничеством с Тегераном от Сирии до Афганистана, их отношения носят в основном ситуационный характер и могут изменится на фоне развития американо-российских отношений при новой администрации в Вашингтоне, полагают эксперты. *"Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ) - запрещенные в России террористические организации. - Прим. ред. Источник: The Wall Street Journal