10 марта 2017 г. Юлия Марушевская | The Wall Street Journal К украинскому реформатору наведалась полиция В статье для американского делового издания The Wall Street Journal бывшая активистка Евромайдана Юлия Марушевская, чье назначение начальником Одесской таможни было разрекламировано Петром Порошенко, заявила, что президент Украины "на самом деле не хочет проведения реформ". Марушевская, возглавлявшая Одесскую таможню с ноября 2015 года по январь 2017 года, сообщила о том, что десять сотрудников СБУ пришли к ней домой в пятницу, не имея на руках ордера, и пригрозили выбить дверь. Сама она в это время была за рубежом. Как пишет молодая активистка, "13 месяцев я работала начальником Одесской таможни, контролируя операции пяти черноморских портов на восточной окраине Европы". Этот пост "прославился как одна из самых доходных правительственных должностей на Украине". "Товары на десятки миллиардов долларов проходят ежегодно через эти порты, - сообщает Марушевская. - Многие представители политической элиты страны годами наживались за счет нестрогого применения таможенных законов в одесских портах, которые я публично назвала "банкоматом". Украинская активистка рассказывает, что генеральный прокурор Украины обвинил ее в мошенничестве и злоупотреблении власти. "Мое уничтожение станет недвусмысленным знаком для всех, кто трудится на благо реформированной и демократической Украины: у честности есть своя цена", - пишет она в статье. Одесская таможня была "кошмаром", когда Марушевская вступила в должность, утверждает она. Возглавить таможенную службу девушке предложил бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, а президент Петр Порошенко сказал ей: "Ты должна отчистить таможню и стать инициатором национальной реформы". "То, что я продержалась 13 месяцев во главе Одесской таможни, стало рекордом долгожительства, - пишет активистка, - мои предшественники обычно задерживались не более чем на два-три месяца. Моей целью было поменять систему. Новое программное обеспечение, новые правила и новая структура заработной платы, как я надеялась, предотвратят коррупцию, для зачистки которой меня наняли". "Вскоре после вступления в должность я поняла, что Порошенко на самом деле не хочет реформ", - утверждает Марушевская. Она считает, что украинский лидер скорее хотел воспользоваться ее славой активистки и звезды YouTube во время Майдана, чтобы стать популярным среди украинской молодежи. Марушевская подала в отставку в ноябре 2016 года, но государственная фискальная служба отказалась принимать ее заявление. Позднее, в январе, она была уволена. "В прошлом месяце СБУ начала расследование в связи с моим решением подписать распоряжение выдать поощрительные премии в размере 18 долларов сотрудницам таможни женского пола - эта традиция сохранилась со времен СССР, - сообщает активистка. - По закону начальство не может само себе выписывать премии. Мое имя по ошибке было введено в расчетную ведомость наряду с 500 фамилиями моих коллег-женщин". "Сейчас Порошенко и прежняя политическая элита пытаются превратить мой случай в показательное разбирательство, но ни одна я подверглась нападкам, - пишет Марушевская. - В тот же день, когда был совершен рейд на мою квартиру, СБУ обыскала дома дюжины недавно нанятых сотрудников таможни". По словам активистки, "было выписано 17 ордеров и открыто несколько уголовных дел" против нее и коллег. Марушевская заявила, что планирует вернуться на Украину на следующей неделе и будет защищать своих коллег и себя. "Мы пошли на госслужбу не чтобы воровать, а чтобы служить", - пишет она. "Политики, которых привели к власти революционные идеалы 2014 года, должны отвечать за свои провалы, - подытоживает активистка. - Мирясь с коррупцией, они способствовали сохранению старой системы олигархов, элит и постсоветских политиков. Тем из нас, кто стоял на баррикадах Майдана, нынешние лидеры Украины начинают казаться такими же коррумпированными, каким было правительство, которому они пришли на смену". Источник: The Wall Street Journal