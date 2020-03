10 марта 2020 г. Дэвид Шеппард | Financial Times Россия окопалась для долгой битвы в нефтяной войне цен "(...) Решение Саудовской Аравии и России начать войну из-за цен на нефть сулит обеим сторонам много боли, колоссальный сопутствующий ущерб и никаких гарантий того, что в этой войне будет явный победитель. (...) Вероятность того, что агрессивный первый залп Саудовской Аравии - предложение покупателям огромных скидок и открытие кранов - подтолкнет Россию назад за стол переговоров в то время, как падают цены на нефть, невелика. Возможно, сокращение добычи, в конце концов, выгоднее?" - задумывается обозреваеть Financial Times Дэвид Шеппард. "Но если действительно такова стратегия Мухаммеда бен Салмана, наследного принца королевства и фактического правителя, и его сводного брата, министра энергетики принца Абдулазиза бен Салмана, эти двое, возможно, захотят еще раз подумать. Против двух принцев выступают самые влиятельные фигуры в российской энергетике. Владимир Путин, президент, знаком большинству людей. Другой человек - его давний союзник и глава "Роснефти", ведущей нефтяной компании страны Игорь Сечин, (...) которого однажды назвали Дартом Вейдером российской нефтяной промышленности: влиятельным "вторым номером" с репутацией безжалостности. Руководитель "Роснефти", как и Путин, был выкован в мрачные дни холодной войны. (...) Как и человек, за которым он последовал в Москву из мэрии Санкт-Петербурга, Сечин считает распад Советского Союза катастрофой, которая стала возможностью", - говорится в статье. "Оказавшись на вершине крупнейшей нефтяной компании России в 2012 году, Сечин всегда выступал против сотрудничества с ОПЕК или стратегии сокращения добычи. Он полагал, что это поддерживает достаточно высокие цены, чтобы позволить конкурентам из сланцевого сектора США продолжать расширяться. После того, как Вашингтон наложил на Россию санкции (...), Сечин, возможно, заметил, что Уолл-стрит, наконец, начинает уставать от поддержки почти бесприбыльной экспансии сланцевой промышленности. Старый воин холодной войны увидел возможность нанести ответный удар", - пишет Шеппард. "И первоначальные результаты, по сути, могут быть приятными для Сечина. Акции некоторых сланцевых компаний США упали более чем на треть в понедельник. Вполне возможно, что ценовая война скоро закончится. Но не рассчитывайте на это. Складывается впечатление, что Россия скорее окопалась для долгой битвы", - заключает автор. Источник: Financial Times