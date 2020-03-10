Злоключения бывшей жены эмира Дубая, который хотел отнять у нее детей

"Суд признал правоту принцессы Хайи, укрывшейся в Лондоне, мотивируя это угрозами, жертвой которых она стала", - пишет Le Figaro.

"(...) Героями судебного поединка, происходящего в обрамлении Верховного суда Великобритании, являются эмир Дубая, 70-летний шейх Рашид ибн Мохаммед аль-Мактум, большой любитель породистых лошадей, хорошо известный на французских скаковых полях, и одна из его шести жен, 45-летняя принцесса Хайя, наездница олимпийского уровня и единокровная сестра короля Иордании Абдаллы, которая вышла за него замуж в 2004 году. Но их общая страсть к лошадям обернулась кошмаром для Хайи, которая сбежала из Дубая в апреле 2019 года с двумя детьми, 12 летней Джалилой и 8-летним Зайедом", - говорится в статье.

"Измученная угрозами дочь покойного короля Иордании Хусейна сбежала в Лондон. Но в 6 тыс. км от засушливой пустыни Залива принцесса боялась, что ее бывший муж похитит Джалилу и Зайеда, чтобы вернуть их в отчий дом. Для шейха Мактума такого рода принудительные возвращения являются, если можно так сказать, обычным делом. В 2000 году одну из его дочерей от предыдущего брака принцессу Шамсу, которая сбежала, когда ей было 18 лет, похитили несколько человек прямо на улице в Кембридже, где она находилась в отпуске", - напоминает автор статьи.

"(...) История с похищением и возвращением повторилась в 2018 году, когда ее младшая сестра, Латифа, была захвачена на яхте, управляемой французом, который помог ей - за 350 тыс. евро - бежать из Дубая в Оман, кончилось тем, что она оказалась в руках вооруженной группы у берегов Индии, которая передала ее силам безопасности Дубая", - указывает журналист.

"(...) Большое количество подробностей содержится в исковых требованиях, опубликованных в четверг лондонским судьей Верховного суда Великобритании, который отказался рассматривать обращение эмира Дубая о запрете на их публикацию", - пишет Le Figaro.

" (...) Верховный суд счел неопровержимым фактом то, что шейх Мактум дал распоряжение о похищении двух своих дочерей, а также "подавлял" и даже "запугивал" Хайю, - указывает Мальбрюно. - Надо сказать, что с начала 2019 года их союз уже испытывал трудности, если верить британскому правосудию, которое раскрыло то, что плачущая принцесса даже взяла в любовники своего британского телохранителя. Ее сострадание к несчастьям Шамсы и Латифы стало раздражать эмира, который тайком развелся со своей "неблагодарной женой" в феврале 2019 года. Дополнительной грубостью в глазах принцессы стало то, что она узнала, что шейх Мактум официально развелся с ней ровно через двадцать лет после смерти ее отца, короля Хуссейна. Поэтому Хайя без всяких угрызений совести рассказала на суде о неоднократных случаях шантажа со стороны своего "бывшего": на ее кровати дважды оставляли оружие, опять же на ее кровати постоянно появлялись анонимные письма с угрозами, сопровождаемые недружелюбными комментариями: "Мы заберем твоего сына и твою дочь, они принадлежат нам, твоя жизнь пропащая".

"(...) Для своей защиты шейх Мактум нанял нескольких опытных лондонских адвокатов. Суд отклонил выдвинутое Хайей обвинение в том, что отец пообещал отдать ее 12-летнюю дочь в жены Мухаммеду Бен Салману, очень импульсивному наследному принцу Саудовской Аравии, которого ЦРУ обвиняет в том, что он приказал расчленить диссидента Джамала Хашогги в конце 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле", - говорится в статье.

"Зато шейху Мактуму не удалось избежать выставления напоказ своей малопривлекательной частной жизни в бывшей стране-колонизаторе, которая остается влиятельной в Дубае, одном из семи Объединенных Арабских Эмиратов, - отмечает издание. (...) - В своем заявлении эмир осудил судебное решение, которое "неизбежно освещает только одну сторону дела" и "не защищает (его) детей от внимания средств массовой информации".