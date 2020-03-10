Адвокаты Харви Вайнштейна призвали судью к милосердию

"(...) Харви Вайнштейну, осужденному за сексуальное насилие, грозит до 29 лет тюрьмы. В ожидании объявления о его приговоре, подробности которого будут опубликованы в среду, 11 марта, адвокаты продюсера попросили о как можно более мягком наказании. "Пожалуйста, примите это письмо как просьбу о том, чтобы Суд приговорил Вайнштейна к пяти годам тюремного заключения", - написали Деймон Черонис, Донна Ротунно и Артур Айдала в письме судье Джеймсу Берку из Верховного суда Манхэттена в понедельник 9 марта", - передает Le Figaro.

"В этом послании три адвоката 67-летнего продюсера также упомянули преклонный возраст и слабое здоровье бывшего магната. Адвокаты также подчеркнули "достижения" последнего за время его карьеры. "История его жизни, его достижений и его борьбы просто замечательна и не должна игнорироваться во всей своей полноте из-за вердикта присяжных", - продолжили авторы письма. На момент вынесения вердикта присяжные не признали продюсера виновным в хищническом сексуальном поведении - одном из пяти пунктов обвинения, выдвинутого против него", - говорится в статье.

"(...) Прокурор Сайрус Вэнс, со своей стороны, квалифицировал поведение Харви Вайнштейна как "огромное отсутствие сочувствия" и заявил, что бывший магнат относился к "другим пренебрежительно и бесчеловечно". Нью-йоркская прокуратура также потребовала для продюсера такого наказания, которое отражало бы не только признание его вины судом, но и то, что он "всю жизнь занимался умышленным использованием других лиц ".