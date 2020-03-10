Если коронавирус встретится с вирусом Путогана

"Эпидемия коронавируса и новый, разжигаемый Россией и Турцией миграционный кризис могут развить разрушительную силу. Популисты и расисты потирают руки", - пишет на страницах немецкого журнала Der Spiegel философ Славой Жижек.

"Об идеальном шторме говорят, когда нетипичная комбинация различных факторов приводит к событию высокой степени жестокости. Отдельные силы вместе порождают энергию, гораздо более мощную, чем их суммарный эффект. Это понятие было популяризовано журналистом Себастьяном Юнгером, который в 1997 году рассказал в бестселлере историю о метеорологическом явлении, которое возникает лишь раз в сто лет - область высокого давления, двигавшаяся с Великих озер, встретилась со штормом над островом Сейбл и столкнулась с ураганом "Грейс", надвигавшимся из Карибского региона. Это произошло в 1991 году и привело к тому, что рыбацкое судно "Андреа Гейл" бесследно исчезло в океане", - повествует автор статьи.

"Так как пандемия коронавируса распространяется по всему миру, часто говорят, что перед ее угрозой человечество сидит в одной лодке. Однако есть множество признаков того, что судьба судна "Андреа Гейл" может постичь в первую очередь лодку "Европа". На континент надвигаются сразу три шторма, и они могут совместить свою разрушительную силу".

Первый шторм - это сама эпидемия коронавируса и сопутствующие ей страдания и смерть, пишет Жижек. Второй шторм - последствия для экономики, которые уже есть и которых будет больше. "К этим двум штормам добавляется еще один: говоря о нем образно, как о болезни, его можно было бы назвать вирусом Путогана. Он напрямую связан с новой вспышкой насилия между Турцией Реджепа Тайипа Эрдогана и режимом Асада, который напрямую поддерживается Россией Владимира Путина. Это конфликт, в котором обе стороны пользуются страданиями миллионов беженцев", - говорится в статье.

"(...) И Россия, и Турция все еще находятся прямо-таки в идеальной для оказания давления на Европу позиции: обе стороны контролируют важную часть топливного снабжения Европы - и поток беженцев. И то, и другое они используют для шантажа Европы", - считает автор публикации.

"Путин и Эрдоган то противники, то снова союзники, то опять противники. Но никому не следует обманываться этим смертоносным танцем: оба являются участниками одной и той же геополитической игры, наносящей ущерб сирийскому народу. Оба не проявляют никакого интереса к страданию сирийского народа. Более того, оба используют его в своих целях. Путин и Эрдоган настолько похожи, что их можно объединить в один образ: Путоган".

"Было бы ошибкой спрашивать, кто несет большую ответственность за страдания в Сирии: Эрдоган или Путин и Асад. Они ни в чем не уступают друг другу и относиться к ним нужно в соответствии с тем, кем они являются: военными преступниками, разрушающими страну для достижения своих целей. И одна из их главных целей - ослабление единой Европы. Все это они делают в момент, когда грозит глобальная эпидемия, то есть когда взаимодействие было бы необходимым, как никогда раньше. В сущности есть только одно место, где должны находиться эти мужчины: Международный уголовный суд в Гааге", - указывает Жижек.

Проблема ситуации, в которой надвигаются сразу три шторма, состоит в том, что они могут стать идеальным штормом. Во времена коронавируса новая волна беженцев, которую сейчас организовывает Турция, может повлечь за собой катастрофические последствия. Если вирус распространится среди беженцев, популисты и расисты смогут обосновывать свои требования о закрытии границ научными, медицинскими аргументами.

"Чтобы предотвратить катастрофу, Европе придется предпринять нечто невозможное: она должна срочно повысить свою дееспособность. (...) Европа должна действовать. Против шантажа со стороны Путогана, в защиту беженцев", - заключает Жижек.