Почему Россия идет на риск краха экономики

"Рубль падает, российский Центробанк приостанавливает покупку валюты, правительству приходится предотвращать панику. Последствия падения цены на нефть огромны. Однако у России есть важная причина идти на риски. Она кроется в США", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Рубль просел, евро теперь стоит не без малого 76 рублей, как на выходных, а внезапно 83 рубля. Центробанк сообщил о приостановлении покупки иностранной валюты на 30 дней, чтобы предотвратить дальнейшее падение рубля и сдержать отток капитала".

"А российское министерство финансов было вынуждено заявить, что и при продолжительно низкой цене на нефть государство сможет выполнять свои задачи, так как в государственном фонде, называемом Фондом национального благосостояния, имеется достаточно денег".

"Не предусмотрела ли Россия такой сценарий заранее? Не осознанно ли второй по величине экспортер нефти отказался в пятницу согласиться на предложение возглавляемой Саудовской Аравией Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) еще больше сократить добычу с целью некоторой защиты цены на нефть, обремененной экономическим спадом?", - задается вопросами автор статьи Эдуард Штайнер.

"Если верить преобладающей среди российских экспертов интерпретации, лица, ответственные в России за принятие решений, очень хорошо знали, на что они идут. "Я убежден, что это было ожидаемым и запланированным", - сказал в ответ на запрос Кирилл Таченников, аналитик крупнейшей в России брокерской компании BCS Global Markets".

"По его словам, основная идея заключалась в том, чтобы падение цены на нефть нанесло удар по американским производителям нефти, которые на протяжении десятилетия заполняют нефтяной рынок сомнительной сланцевой нефтью", - говорится в статье.

"Российские генералы нефтяного сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США", - пояснил Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу компании Zürich Capital Management, в разговоре с новостным агентством РИА Новости".

"Российское государство, обжегшись в 2014 году на эпохальном падении цены на нефть до менее 30 долларов за баррель, спланировало свой бюджет таким образом, что сможет справиться и с ценой в 40 долларов. Саудовской Аравии необходима цена на нефть более 80 долларов", - указывает издание.

"По словам аналитика Таченникова, Россия действовала не бездумно, она полностью осознавала, что избыток на мировом рынке составляет от четырех до пяти миллионов баррелей в день. Она понимала, что предложенное ОПЕК сокращение производства нефти на 1,5 млн баррелей все равно не было бы достаточным для восстановления баланса спроса и предложения", - говорится в публикации.

"Позиция России заключается в том, что достичь этого баланса можно только путем восстановления спроса, а не с помощью сокращения предложения. Россия предпочла бы сохранить собственную долю на рынке, чем проиграть ее американским производителям сланцевой нефти".

"(...) Многие в России обвиняют саудитов в том, что своим предложением о кардинальном сокращении добычи они хотели шантажировать россиян, а теперь сами будут больше страдать от падения цены на нефть".

"Как будут страдать россияне, подсчитал Леонид Федун, вице-президент второй по величине российской нефтяной компании "Лукойл": при ежедневном экспорте 5 млн баррелей и предполагаемом падении цены на нефть с 60 до 40 долларов потери будут составлять от 100 до 150 млн долларов в сутки", - передает Die Welt.